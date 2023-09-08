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Постер к 1-му сезону сериала Без права на любовь
Киноафиша Сериалы Без права на любовь Сезоны Сезон 1

Без права на любовь, 1 сезон

Bez prava na lyubov 16+
Название Сезон 1
Премьера сезона 8 сентября 2023
Год выпуска 2023
Количество серий 4
Продолжительность сезона 3 часа 20 минут
О чем 1-й сезон сериала «Без права на любовь»

В 1-м сезоне сериала «Без права на любовь» Катерина и Ирина в один и тот же момент попадают в роддом. Катя лишается своего ребенка, а Ира погибает при родах. Вдовец приглашает Катю помочь ему с новорожденной девочкой. Катерина постепенно привязывается к дочери Павла, которую она вскармливает, и к самому мужчине. Павел тоже расположен к симпатичной и обаятельной девушке. Тем временем Андрею, супругу Катерины, становится известно, что их малыш умер. Он узнает, что она поселилась в доме состоятельного чиновника, и планирует использовать это обстоятельство в своих целях. Вместе со своей любовницей он придумывает схему шантажа.

Список серий 1-го сезона сериала «Без права на любовь» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
8 сентября 2023
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
8 сентября 2023
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
8 сентября 2023
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
8 сентября 2023
График выхода всех сериалов
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