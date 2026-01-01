Оповещения от Киноафиши
Азура Скай
Азура Skye

Дата рождения
8 ноября 1981
Возраст
44 года
Знак зодиака
Скорпион
Карьера
Актриса
Актерское амплуа
Драматический актёр, Герой триллеров, Актёр ужасов

Популярные фильмы

Бандиты 6.6
Бандиты (2001)
Отклонение 6.6
Отклонение (2018)
28 дней 5.8
28 дней (2000)

Фильмография Азура Скай

Жанр
Год
Принц The Prince
драма 2025, США
Отклонение 6.6
Отклонение The Swerve
драма, ужасы, триллер 2018, США
Инопланетный код 5.6
Инопланетный код Alien Code
фантастика, триллер, детектив 2017, США
Восхождение в Ад 4.2
Восхождение в Ад Ascent to Hell
исторический, ужасы, триллер 2014, США
Один пропущенный звонок 5.1
Один пропущенный звонок One Missed Call
триллер, мистика, ужасы 2008, Япония / США / Германия
Каролина 5.6
Каролина Carolina
мелодрама 2003, США / Германия
Бандиты 6.6
Бандиты Bandits
драма, комедия, мелодрама, криминал 2001, США
28 дней 5.8
28 дней 28 Days
драма 2000, США
