Азура Скай
Azura Skye
Азура Скай
Азура Скай
Azura Skye
Дата рождения
8 ноября 1981
Возраст
44 года
Знак зодиака
Скорпион
Карьера
Актриса
Актерское амплуа
Драматический актёр, Герой триллеров, Актёр ужасов
Популярные фильмы
6.6
Бандиты
(2001)
6.6
Отклонение
(2018)
5.8
28 дней
(2000)
Фильмография Азура Скай
Жанр
Все
Детектив
Драма
Исторический
Комедия
Криминал
Мелодрама
Мистика
Триллер
Ужасы
Фантастика
Год
Все
2025
2018
2017
2014
2008
2003
2001
2000
Все
8
Фильмы
8
Актер
8
Принц
The Prince
драма
2025, США
6.6
Отклонение
The Swerve
драма, ужасы, триллер
2018, США
5.6
Инопланетный код
Alien Code
фантастика, триллер, детектив
2017, США
4.2
Восхождение в Ад
Ascent to Hell
исторический, ужасы, триллер
2014, США
5.1
Один пропущенный звонок
One Missed Call
триллер, мистика, ужасы
2008, Япония / США / Германия
Смотреть трейлер
5.6
Каролина
Carolina
мелодрама
2003, США / Германия
6.6
Бандиты
Bandits
драма, комедия, мелодрама, криминал
2001, США
5.8
28 дней
28 Days
драма
2000, США
Только фанаты Гайдая пройдут тест на 5/5: угадайте героев «Кавказской пленницы» по описанию от нейросети
