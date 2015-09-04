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Постер к 4-му сезону сериала Континуум
Киноафиша Сериалы Континуум Сезоны Сезон 4

Континуум, 4 сезон

Continuum 16+
Оригинальное название Season 4
Название Сезон 4
Премьера сезона 4 сентября 2015
Год выпуска 2015
Количество серий 6
Продолжительность сезона 4 часа 24 минуты
О чем 4-й сезон сериала «Континуум»

В 4-м сезоне сериала «Континуум» недавно прибывшие путешественники во времени угрожают разрушить союз Киры с Брэдом. В Кире зреет желание вернуться в свое время к сыну, но при этом ей тяжело примириться с угрозой, которую они теперь представляют. Келлог использует Алека, надавив на его болевую точку... Эмили. Кира пытается вести с ним переговоры, не подозревая, что у Liber8 есть другие, более страшные планы. Тем временем Алек, которому надоело чувствовать себя беспомощным, импульсивно отправляется спасать Эмили самостоятельно. Келлог встречает своего личного телохранителя, присланного из отряда будущих солдат.

Список серий 4-го сезона сериала «Континуум» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Потерянные часы Lost Hours
Сезон 4 Серия 1
4 сентября 2015
Час пик Rush Hour
Сезон 4 Серия 2
11 сентября 2015
Час власти Power Hour
Сезон 4 Серия 3
18 сентября 2015
Час испытаний Zero Hour
Сезон 4 Серия 4
25 сентября 2015
Час отчаяния The Desperate Hours
Сезон 4 Серия 5
2 октября 2015
Последний час Final Hour
Сезон 4 Серия 6
9 октября 2015
График выхода всех сериалов
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