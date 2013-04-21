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Постер к 2-му сезону сериала Континуум
Киноафиша Сериалы Континуум Сезоны Сезон 2

Континуум, 2 сезон

Continuum 16+
Оригинальное название Season 2
Название Сезон 2
Премьера сезона 21 апреля 2013
Год выпуска 2013
Количество серий 13
Продолжительность сезона 9 часов 32 минуты
О чем 2-й сезон сериала «Континуум»

Во 2-м сезоне сериала «Континуум» Кира появляется после убийства. Она пытается восстановить связь с Алеком, который изменился после прочтения сообщения от себя из будущего. Кира и Карлос вместе вступают в схватку с членами террористической группировки Liber8. Им нужно помешать Трэвису сбежать во время перевода в другое место заключения. В это же самое время Келлог делает Алеку предложение, от которого он не может отказаться. Кира изучает новый вид наркотических веществ, получивший широкое распространение на улицах. Она узнает о нем из своего будущего. Соня и Трэвис отправляются на войну.

Список серий 2-го сезона сериала «Континуум» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Второй шанс Second Chances
Сезон 2 Серия 1
21 апреля 2013
Доля секунды Split Second
Сезон 2 Серия 2
28 апреля 2013
Переосмысление Second Thoughts
Сезон 2 Серия 3
5 мая 2013
Вторая кожа Second Skin
Сезон 2 Серия 4
12 мая 2013
Взгляд со стороны Second Opinion
Сезон 2 Серия 5
26 мая 2013
Другая правда Second Truths
Сезон 2 Серия 6
2 июня 2013
Вторая степень Second Degree
Сезон 2 Серия 7
9 июня 2013
Второе начало Second Listen
Сезон 2 Серия 8
16 июня 2013
Секунды Seconds
Сезон 2 Серия 9
7 июля 2013
Вторая волна Second Wave
Сезон 2 Серия 10
14 июля 2013
Двойной обман Second Guess
Сезон 2 Серия 11
21 июля 2013
Предпоследний Second Last
Сезон 2 Серия 12
28 июля 2013
Второй раз Second Time
Сезон 2 Серия 13
4 августа 2013
График выхода всех сериалов
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