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Continuum
16+
Год выпуска
2012
Страна
Канада
Эпизод длится
44 минуты
Телеканал
Showcase
Список сезонов сериала «Континуум»
Сезон 1 / Season 1
10 эпизодов
27 мая 2012 - 5 августа 2012
Сезон 2 / Season 2
13 эпизодов
21 апреля 2013 - 4 августа 2013
Сезон 3 / Season 3
13 эпизодов
16 марта 2014 - 22 июня 2014
Сезон 4 / Season 4
6 эпизодов
4 сентября 2015 - 9 октября 2015
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