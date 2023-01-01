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Киноафиша Сериалы Континуум Сезоны

Континуум, список сезонов

Continuum 16+
Год выпуска 2012
Страна Канада
Эпизод длится 44 минуты
Телеканал Showcase
Список сезонов сериала «Континуум»
Континуум - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
10 эпизодов 27 мая 2012 - 5 августа 2012
 
Континуум - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
13 эпизодов 21 апреля 2013 - 4 августа 2013
 
Континуум - Сезон 3 / Season 3 Сезон 3 / Season 3
13 эпизодов 16 марта 2014 - 22 июня 2014
 
Континуум - Сезон 4 / Season 4 Сезон 4 / Season 4
6 эпизодов 4 сентября 2015 - 9 октября 2015
 
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