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Постер к 3-му сезону сериала Континуум
Киноафиша Сериалы Континуум Сезоны Сезон 3

Континуум, 3 сезон

Continuum 16+
Оригинальное название Season 3
Название Сезон 3
Премьера сезона 16 марта 2014
Год выпуска 2014
Количество серий 13
Продолжительность сезона 9 часов 32 минуты
О чем 3-й сезон сериала «Континуум»

В 3-м сезоне сериала «Континуум» мир Киры Камерон рухнул. Алек Сэдлер предал ее ради возможности попасть обратно в 2077 год. Оказывается, он использовал устройство для путешествий во времени в надежде спасти свою возлюбленную. Теперь Киера и члены террористической группировки находятся в плену и отчаянно пытаются выбраться. Пока Кира расследует собственное убийство и имеет дело с двумя Алеками в одной временной шкале, мэра похищает воссоединившиеся члены пресловутой террористической организации Liber8. Карлос борется с чудовищной правдой о тяжелом положении, в котором оказалась Кира.

Список серий 3-го сезона сериала «Континуум» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Минута за минутой Minute by Minute
Сезон 3 Серия 1
16 марта 2014
Доброволец Minute Man
Сезон 3 Серия 2
23 марта 2014
Минута на победу Minute to Win It
Сезон 3 Серия 3
30 марта 2014
Минута решает все Minute Changes
Сезон 3 Серия 4
6 апреля 2014
30 минут до эфира 30 Minutes to Air
Сезон 3 Серия 5
13 апреля 2014
Лишняя минута Wasted Minute
Сезон 3 Серия 6
27 апреля 2014
Минуты на исходе Waning Minutes
Сезон 3 Серия 7
4 мая 2014
Минуты наши к вечности спешат So Do Our Minutes Hasten
Сезон 3 Серия 8
11 мая 2014
Минута молчания Minute of Silence
Сезон 3 Серия 9
25 мая 2014
Минуты открытий Revolutions Per Minute
Сезон 3 Серия 10
1 июня 2014
3 минуты до полуночи 3 Minutes to Midnight
Сезон 3 Серия 11
8 июня 2014
Предсмертные минуты The Dying Minutes
Сезон 3 Серия 12
15 июня 2014
Последняя минута Last Minute
Сезон 3 Серия 13
22 июня 2014
График выхода всех сериалов
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