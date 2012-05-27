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Постер к 1-му сезону сериала Континуум
Киноафиша Сериалы Континуум Сезоны Сезон 1

Континуум, 1 сезон

Continuum 16+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 27 мая 2012
Год выпуска 2012
Количество серий 10
Продолжительность сезона 7 часов 20 минут
О чем 1-й сезон сериала «Континуум»

В 1-м сезоне сериала «Континуум» детектив из 2077 года оказывается в западне, когда перемещается в прошлое и попадает в Ванкувер. Здесь ей предстоит отыскать безжалостных преступников из будущего, воспользовавшись своей новой личностью. Преступники, на которых офицер Кира Камерон открывает охоту, являются членами террористической организации, представляющей угрозу для всего человечества. Как и сама сотрудница правоохранительных органов, террористы из Liber8 попали сюда из будущего. Вскоре Кира узнает, что у преступников есть план вернуться в 2077 год. Ей предстоит решить, присоединиться к своим заклятым врагам или нет.

Список серий 1-го сезона сериала «Континуум» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Прыжок во времени A Stitch in Time
Сезон 1 Серия 1
27 мая 2012
Время летит Fast Times
Сезон 1 Серия 2
3 июня 2012
Трата времени Wasting Time
Сезон 1 Серия 3
10 июня 2012
Вопрос времени A Matter of Time
Сезон 1 Серия 4
17 июня 2012
Испытание временем A Test of Time
Сезон 1 Серия 5
24 июня 2012
Время вышло Time's Up
Сезон 1 Серия 6
8 июля 2012
Политика времени The Politics of Time
Сезон 1 Серия 7
15 июля 2012
Игры со временем Playtime
Сезон 1 Серия 8
22 июля 2012
Время в кругу семьи Family Time
Сезон 1 Серия 9
29 июля 2012
Время вышло Endtimes
Сезон 1 Серия 10
5 августа 2012
График выхода всех сериалов
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