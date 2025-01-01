«Уличные акулы» – это мультсериал о подростках-мутантах, борющихся со злыми силами. Джеб, Стрикс, Рипстер и Слэмм – четыре брата, которые разыскивают своего пропавшего отца. Однако поиски приводят их в лабораторию доктора Лютера Парадигма, который в это время как раз ставит генетические эксперименты над людьми. Он испытывает новое устройство для преобразования генов, изобретенное его коллегой Робертом Болтоном, и ребята случайно оказываются в зоне действия лучей. Они превращаются в полулюдей-полуакул.