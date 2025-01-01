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Постер сериала Уличные акулы
Постер сериала Уличные акулы
Постер сериала Уличные акулы
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 6.2
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3 постера
Киноафиша Сериалы Уличные акулы

Уличные акулы (1994 - 1997)

Street Sharks 18+
Год выпуска 1994
Страна США/Канада
Всего сезонов 3 сезона
Эпизод длится 22 минуты
Продолжительность сериала 14 часов 40 минут

О чем сериал

«Уличные акулы» – это мультсериал о подростках-мутантах, борющихся со злыми силами. Джеб, Стрикс, Рипстер и Слэмм – четыре брата, которые разыскивают своего пропавшего отца. Однако поиски приводят их в лабораторию доктора Лютера Парадигма, который в это время как раз ставит генетические эксперименты над людьми. Он испытывает новое устройство для преобразования генов, изобретенное его коллегой Робертом Болтоном, и ребята случайно оказываются в зоне действия лучей. Они превращаются в полулюдей-полуакул.

В ролях
В ролях
Гари Чок
Эндрю Рэннеллс
Эндрю Рэннеллс
Йен Джеймс Корлетт
Мэтт Хилл
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг сериала

0.0
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6.2 IMDb
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Сезоны
Уличные акулы - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
1994, 3 эпизода
 
Уличные акулы - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
1994, 10 эпизодов
 
Уличные акулы - Сезон 3 / Season 3 Сезон 3 / Season 3
1995, 27 эпизодов
 
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