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Постер к 3-му сезону сериала Уличные акулы
Киноафиша Сериалы Уличные акулы Сезоны Сезон 3

Уличные акулы, 3 сезон

Street Sharks
Оригинальное название Season 3
Название Сезон 3
Премьера сезона 5 января 1995
Год выпуска 1995
Количество серий 27
Продолжительность сезона 9 часов 54 минуты
О чем 3-й сезон сериала «Уличные акулы»

В 3-м сезоне сериала «Уличные акулы» археологи обнаруживают космическую капсулу, приземлившуюся на Землю 65 миллионов лет назад. В то время как доктор Парадигм пытается выкрасть находку, из капсулы на свободу выходит заключенный там инопланетянин Бэд Рэп, чья ДНК была использована для создания Мантамана. Выясняется, что собратья этого незваного гостя – зловещие хищники, желающие поработить и уничтожить человечество. Если ему удастся связаться с ними, то на планете Земля воцарится хаос. Братья-акулы должны найти и освободить Мантамана раньше, чем это произойдет, ведь только он может остановить Бэд Рэпа.

Список серий 3-го сезона сериала «Уличные акулы» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Акула-динозавр Jurassic Shark
Сезон 3 Серия 1
5 января 1995
Сэр Акулот Sir Shark-a-lot
Сезон 3 Серия 2
12 января 1995
Акула в будущее Shark to the Future
Сезон 3 Серия 3
19 января 1995
Первая акула First Shark
Сезон 3 Серия 4
26 января 1995
Акулы мятежники Rebel Sharks
Сезон 3 Серия 5
5 февраля 1995
Акулы в космосе Space Sharks
Сезон 3 Серия 6
12 февраля 1995
Акула среди нас A Shark Among Us
Сезон 3 Серия 7
19 февраля 1995
Быть или не быть акулой To Shark or Not to Shark
Сезон 3 Серия 8
26 февраля 1995
Акулы-защитники экологии Eco Sharks
Сезон 3 Серия 9
5 марта 1995
Тесные контакты акульего рода Close Encounters of the Shark Kind
Сезон 3 Серия 10
12 марта 1995
Акулы-спутники Satellite Sharks
Сезон 3 Серия 11
19 марта 1995
Пещерные акулы Cave Sharks
Сезон 3 Серия 12
8 апреля 1995
Акульи войны Shark Wars
Сезон 3 Серия 13
15 апреля 1995
Акулий отец Shark Father
Сезон 3 Серия 14
7 апреля 1996
Акулий охотник Shark Hunt
Сезон 3 Серия 15
14 апреля 1996
Карты акул Card Sharks
Сезон 3 Серия 16
21 апреля 1996
Акулий сыщик Shark Jacked
Сезон 3 Серия 17
28 апреля 1996
Турбо-акулы Turbo Sharks
Сезон 3 Серия 18
5 мая 1996
20000 акул под водой 20,000 Sharks Under the Sea
Сезон 3 Серия 19
12 мая 1996
Древние акулы Ancient Sharkonauts
Сезон 3 Серия 20
19 мая 1996
Акулья реакция Sharkotic Reaction
Сезон 3 Серия 21
6 апреля 1997
Песчаные акулы Sand Sharks
Сезон 3 Серия 22
13 апреля 1997
Акулье колебание Shark Quake
Сезон 3 Серия 23
20 апреля 1997
Супер акула Super Shark
Сезон 3 Серия 24
27 апреля 1997
Лесные акулы Jungle Sharks
Сезон 3 Серия 25
4 мая 1997
Троянские акулы Trojan Sharks
Сезон 3 Серия 26
11 мая 1997
Акулопокалипс сейчас! Shark-apolypse Now
Сезон 3 Серия 27
18 мая 1997
График выхода всех сериалов
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