Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Призрачная станция" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер к 2-му сезону сериала Уличные акулы
Киноафиша Сериалы Уличные акулы Сезоны Сезон 2

Уличные акулы, 2 сезон

Street Sharks
Оригинальное название Season 2
Название Сезон 2
Премьера сезона 28 сентября 1994
Год выпуска 1994
Количество серий 10
Продолжительность сезона 3 часа 40 минут
О чем 2-й сезон сериала «Уличные акулы»

Во 2-м сезоне сериала «Уличные акулы» Джеб и Стрикс отправляются назад во времени с помощью нового изобретения доктора Парадигма и посещают две разные эпохи. Джебу удается беспрепятственно вернуться в свое время, где ему приходится немедленно присоединиться к Слэмму, Рипстеру и Бенд в битве с подводными мутантами. Но Стрикс застревает где-то между временами, не имея возможности связаться с братьями. Ребята должны победить Шримп Луи, Тентакилла, Килламари и других монстров, чтобы пробраться к машине времени и вызволить брата из ловушки. Сам Парадигм хочет отправиться в Средневековье и убить предка ребят сэра Томаса Болтона.

Список серий 2-го сезона сериала «Уличные акулы» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Акулы ведут следствие Shark Quest
Сезон 2 Серия 1
28 сентября 1994
Одинокая акула Lone Shark
Сезон 2 Серия 2
7 октября 1994
Акулий рок-н-ролл Shark n' Roll
Сезон 2 Серия 3
14 октября 1994
Пресноводная акула Shark Treatment
Сезон 2 Серия 4
21 октября 1994
Акулье лечение Fresh Water Sharks
Сезон 2 Серия 5
28 октября 1994
Дорожные акулы Road Shark
Сезон 2 Серия 6
7 ноября 1994
Акулья битва Shark Fight
Сезон 2 Серия 7
14 ноября 1994
Небесные акулы Sky Sharks
Сезон 2 Серия 8
21 ноября 1994
Акула из стали Shark of Steel
Сезон 2 Серия 9
28 ноября 1994
Акулий источник Shark Source
Сезон 2 Серия 10
28 ноября 1994
График выхода всех сериалов
Related video
Принцессе Диане все понравилось в России, кроме одного: вот за что поругала русских
В колонию следом за отцом: сын Ефремова пошел по кривой дорожке
«Никогда еще такого не видела»: Тарасова разнесла поднявшую всю страну на уши фигуристку
На Вертинскую и в 78 лет любо-дорого смотреть: соблюдает необычный ритуал
«Ночная бабочка» на экране и распутница в жизни: о Насте из «Глухаря» выяснилось интересное
Длинный и лопоухий навсегда отрекся от КВН: вот что выяснилось на юбилее «Утомленных солнцем»
Любимая женщина подставила Безрукова: перед Машковым теперь появляться не стоит
У Новосельцева в роду точно были французы: расшифровка его фамилии вас рассмешит
Шоу не будет: Авербух принял беспрецедентное решение
Вкусы весьма специфичные: будете смеяться, кого считали эталоном красоты в китайских гаремах
Выбран самый провальный фильм СССР: его сняли не Рязанов и не Гайдай
Этого советского актера называли лучшим: сейчас звезду ненавидят, и вот почему
Kinoafisha.info App
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше