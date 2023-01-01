Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Молчание ангелов" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер к 1-му сезону сериала Уличные акулы
Киноафиша Сериалы Уличные акулы Сезоны Сезон 1

Уличные акулы, 1 сезон

Street Sharks
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 7 сентября 1994
Год выпуска 1994
Количество серий 3
Продолжительность сезона 1 час 6 минут
О чем 1-й сезон сериала «Уличные акулы»

В 1-м сезоне сериала «Уличные акулы» гениальный ученый Роберт Болтон изобретает устройство для преобразования человеческих генов. Он собирается использовать прибор для излечения врожденных болезней и спасения жизней, однако тот оказывается в руках у конкурента Болтона – коварного и корыстного доктора Лютера Парадигма. Тот запускает в своей лаборатории зловещий эксперимент, но в самый ответственный момент в зоне действия устройства оказываются четверо подростков – родные братья Джеб, Стрикс, Рипстер и Слэмм. Попав под лучи прибора, они мутируют и превращаются в человекоподобных сверхсильных акул.

Список серий 1-го сезона сериала «Уличные акулы» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Наживка для акул Sharkbait
Сезон 1 Серия 1
7 сентября 1994
Укус акулы Sharkbite
Сезон 1 Серия 2
14 сентября 1994
Акулы атакуют Sharkstorm
Сезон 1 Серия 3
21 сентября 1994
График выхода всех сериалов
Related video
Длинный и лопоухий навсегда отрекся от КВН: вот что выяснилось на юбилее «Утомленных солнцем»
На Вертинскую и в 78 лет любо-дорого смотреть: соблюдает необычный ритуал
Принцессе Диане все понравилось в России, кроме одного: вот за что поругала русских
Выбран самый провальный фильм СССР: его сняли не Рязанов и не Гайдай
Этого советского актера называли лучшим: сейчас звезду ненавидят, и вот почему
«Ночная бабочка» на экране и распутница в жизни: о Насте из «Глухаря» выяснилось интересное
У Новосельцева в роду точно были французы: расшифровка его фамилии вас рассмешит
«Никогда еще такого не видела»: Тарасова разнесла поднявшую всю страну на уши фигуристку
Вкусы весьма специфичные: будете смеяться, кого считали эталоном красоты в китайских гаремах
Любимая женщина подставила Безрукова: перед Машковым теперь появляться не стоит
В колонию следом за отцом: сын Ефремова пошел по кривой дорожке
Шоу не будет: Авербух принял беспрецедентное решение
Kinoafisha.info App
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше