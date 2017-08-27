В 5-м сезоне сериала «Преступный мир» во время празднования дня рождения Бориса в гавани возникают проблемы. Кармен отправляет Берри и Шторм в порт, чтобы временно покинуть страну, но одного из детей похищают по пути. Злоумышленники хотят знать, где находится контейнер с наркотиками, который Кармен перевозит для картеля. Фрица убивают в перестрелке, и теперь женщине необходим новый контакт в гавани для завершения своей главной сделки. Полиция не знает, что в этот раз на кону в игре этой отчаянной бизнесвумен стоят не только деньги, но и жизни ее близких. Кармен обвиняет в похищении Маркуса.