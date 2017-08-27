Menu
Penoza 2010 - 2017, season 5

Penoza
Original title Season 5
Title Сезон 5
Season premiere 27 August 2017
Production year 2017
Number of episodes 10
Runtime 7 hours 30 minutes
"Penoza" season 5 description

В 5-м сезоне сериала «Преступный мир» во время празднования дня рождения Бориса в гавани возникают проблемы. Кармен отправляет Берри и Шторм в порт, чтобы временно покинуть страну, но одного из детей похищают по пути. Злоумышленники хотят знать, где находится контейнер с наркотиками, который Кармен перевозит для картеля. Фрица убивают в перестрелке, и теперь женщине необходим новый контакт в гавани для завершения своей главной сделки. Полиция не знает, что в этот раз на кону в игре этой отчаянной бизнесвумен стоят не только деньги, но и жизни ее близких. Кармен обвиняет в похищении Маркуса.

8.2 IMDb
Aflevering 1
Season 5 Episode 1
27 August 2017
Aflevering 2
Season 5 Episode 2
3 September 2017
Aflevering 3
Season 5 Episode 3
10 September 2017
Aflevering 4
Season 5 Episode 4
17 September 2017
Aflevering 5
Season 5 Episode 5
24 September 2017
Aflevering 6
Season 5 Episode 6
1 October 2017
Aflevering 7
Season 5 Episode 7
8 October 2017
Aflevering 8
Season 5 Episode 8
15 October 2017
Aflevering 9
Season 5 Episode 9
22 October 2017
Aflevering 10
Season 5 Episode 10
29 October 2017
