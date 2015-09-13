Menu
Penoza 2010 - 2017 season 4

Penoza season 4 poster
Kinoafisha TV Shows Penoza Seasons Season 4

Penoza
Original title Season 4
Title Сезон 4
Season premiere 13 September 2015
Production year 2015
Number of episodes 10
Runtime 7 hours 30 minutes
"Penoza" season 4 description

В 4-м сезоне сериала «Преступный мир» у государственного обвинителя Джастина де Хира возникает интересное предложение для Кармен: он обещает дать женщине свободу в обмен на проникновение в мексиканский наркокартель. Героиня соглашается. Она собирается заключить с иностранными конкурентами липовую сделку, чтобы выведать как можно больше информации об их бизнесе. Так она убьет двух зайцев разом: защитит собственное дело от посягательств и достигнет мирного договора с властями. Но восторг от ее освобождения омрачается исчезновением ее сына Бориса. Взволнованная мать разрывается между спасением ребенка и спасением собственной шкуры.

8.2 IMDb
De Weduwe Loopt Weer
Season 4 Episode 1
13 September 2015
Dubbele moord
Season 4 Episode 2
20 September 2015
Waar is mijn zoon?
Season 4 Episode 3
27 September 2015
Wanhopige zoektocht
Season 4 Episode 4
4 October 2015
Gevaarlijke ontmoeting
Season 4 Episode 5
11 October 2015
Chaos in de onderwereld
Season 4 Episode 6
18 October 2015
Geheimen ontrafeld
Season 4 Episode 7
25 October 2015
Gedreven tot waanzin
Season 4 Episode 8
1 November 2015
Duistere familiebanden
Season 4 Episode 9
8 November 2015
Heftige Ontknoping
Season 4 Episode 10
15 November 2015
