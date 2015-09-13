В 4-м сезоне сериала «Преступный мир» у государственного обвинителя Джастина де Хира возникает интересное предложение для Кармен: он обещает дать женщине свободу в обмен на проникновение в мексиканский наркокартель. Героиня соглашается. Она собирается заключить с иностранными конкурентами липовую сделку, чтобы выведать как можно больше информации об их бизнесе. Так она убьет двух зайцев разом: защитит собственное дело от посягательств и достигнет мирного договора с властями. Но восторг от ее освобождения омрачается исчезновением ее сына Бориса. Взволнованная мать разрывается между спасением ребенка и спасением собственной шкуры.