Penoza 2010 - 2017 season 3

Penoza season 3 poster
Kinoafisha TV Shows Penoza Seasons Season 3

Penoza
Original title Season 3
Title Сезон 3
Season premiere 29 September 2013
Production year 2013
Number of episodes 10
Runtime 7 hours 30 minutes
"Penoza" season 3 description

В 3-м сезоне сериала «Преступный мир» Кармен преуспевает в своем новом нелегальном бизнесе по распространению кокаина в Нидерландах. Она приобретает новый дом, чтобы жить вместе с Джоном, мальчиками и маленьким Ирваном. Тем временем Люсьен и Натали перебираются в мегаполис, чтобы начать новую жизнь вдали от проблем прошлого. Неожиданно Кармен выясняет, что у нее появился серьезный и, возможно, даже опасный конкурент. Пока что угроза нависает лишь над новой партией ее специфического товара. Но если она даст слабину и не сможет защитить свое дело, следующий удар может оказаться смертельным.

"Penoza" season 3 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Season 2
Season 3
Season 4
Season 5
Gevaar op de loer
Season 3 Episode 1
29 September 2013
Pijnlijke ontvoering
Season 3 Episode 2
6 October 2013
Duistere geheimen
Season 3 Episode 3
13 October 2013
Verraders en verklikkers
Season 3 Episode 4
20 October 2013
Ontsnapt aan de dood
Season 3 Episode 5
27 October 2013
Onderduiken en opbiechten?
Season 3 Episode 6
3 November 2013
Bezoek van jeugdzorg
Season 3 Episode 7
10 November 2013
Vuile machtspelletjes
Season 3 Episode 8
17 November 2013
Gewelddadige tegenslagen
Season 3 Episode 9
24 November 2013
Poging om te vluchten
Season 3 Episode 10
1 December 2013
