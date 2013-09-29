В 3-м сезоне сериала «Преступный мир» Кармен преуспевает в своем новом нелегальном бизнесе по распространению кокаина в Нидерландах. Она приобретает новый дом, чтобы жить вместе с Джоном, мальчиками и маленьким Ирваном. Тем временем Люсьен и Натали перебираются в мегаполис, чтобы начать новую жизнь вдали от проблем прошлого. Неожиданно Кармен выясняет, что у нее появился серьезный и, возможно, даже опасный конкурент. Пока что угроза нависает лишь над новой партией ее специфического товара. Но если она даст слабину и не сможет защитить свое дело, следующий удар может оказаться смертельным.