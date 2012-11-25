Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet

Penoza 2010 - 2017 season 2

Penoza season 2 poster
Kinoafisha TV Shows Penoza Seasons Season 2

Penoza
Original title Season 2
Title Сезон 2
Season premiere 25 November 2012
Production year 2012
Number of episodes 10
Runtime 7 hours 30 minutes
"Penoza" season 2 description

Во 2-м сезоне сериала «Преступный мир» Кармен возвращается в Нидерланды и начинает новую анонимную жизнь в тихом провинциальном городке. Однако вскоре на ее пороге появляется детектив ди Лифланг и умоляет женщину дать показания против ее задержанного полицией брата. Героиня понимает, что она не может убежать от своего прошлого. Одновременно с ней связывается подручный ее отца Лютер, который настаивает, чтобы она простила Ирвана и выступила в суде на его стороне. Чудом избежав покушения на свою жизнь, женщина вынуждена выбирать между правосудием и желаниями своего опасного семейства.

Series rating

0.0
Rate 0 vote
8.2 IMDb
Write review
"Penoza" season 2 list of episodes. TV series release schedule
Season 1
Season 2
Season 3
Season 4
Season 5
Terug van weggeweest (1)
Season 2 Episode 1
25 November 2012
Terug van weggeweest (2)
Season 2 Episode 2
25 November 2012
Op de Dodenlijst
Season 2 Episode 3
2 December 2012
Zoektoch naar de Waarheid
Season 2 Episode 4
9 December 2012
Zware tijden
Season 2 Episode 5
16 December 2012
Wie is de Volgende?
Season 2 Episode 6
23 December 2012
Zwijgrecht
Season 2 Episode 7
30 December 2012
Beschermengel
Season 2 Episode 8
6 January 2013
Uit de Hand Gelopen
Season 2 Episode 9
13 January 2013
Diep in de problemen
Season 2 Episode 10
20 January 2013
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more