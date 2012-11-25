Во 2-м сезоне сериала «Преступный мир» Кармен возвращается в Нидерланды и начинает новую анонимную жизнь в тихом провинциальном городке. Однако вскоре на ее пороге появляется детектив ди Лифланг и умоляет женщину дать показания против ее задержанного полицией брата. Героиня понимает, что она не может убежать от своего прошлого. Одновременно с ней связывается подручный ее отца Лютер, который настаивает, чтобы она простила Ирвана и выступила в суде на его стороне. Чудом избежав покушения на свою жизнь, женщина вынуждена выбирать между правосудием и желаниями своего опасного семейства.