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Постер к 3-му сезону сериала Танцевальная академия
Киноафиша Сериалы Танцевальная академия Сезоны Сезон 3

Танцевальная академия, 3 сезон

Dance Academy 12+
Оригинальное название Season 3
Название Сезон 3
Премьера сезона 8 июля 2013
Год выпуска 2013
Количество серий 13
Продолжительность сезона 4 часа 46 минут
О чем 3-й сезон сериала «Танцевальная академия»

В 3-м сезоне сериала «Танцевальная академия» идет третья неделя нового учебного года. Тара и ее друзья становятся третьекурсниками. Все они чувствуют давление со всех сторон. Национальная балетная труппа объявляет, что им нужны три танцора для исполнения временных ролей в кордебалете. Первые несколько дней работы в качестве подтанцовки становятся совершенно новым опытом для молодых артистов. Кристиан продолжает уходить от ответственности. Его планы по возвращению в Академию срывают члены Совета. Тем временем у Кэт возникают проблемы, но она отчаянно делает вид, что с ней все в порядке.

Список серий 3-го сезона сериала «Танцевальная академия» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Клей Glue
Сезон 3 Серия 1
8 июля 2013
Новые правила New Rules
Сезон 3 Серия 2
15 июля 2013
Второй шанс Second Chances
Сезон 3 Серия 3
22 июля 2013
Краткосрочная оговорка Short Cut Clause
Сезон 3 Серия 4
29 июля 2013
Негативные шаблоны Negative Patterns
Сезон 3 Серия 5
5 августа 2013
Притворяйся, пока не сделаешь это Fake It Until You Make It
Сезон 3 Серия 6
12 августа 2013
Грейсленд Graceland
Сезон 3 Серия 7
19 августа 2013
Путешествуя налегке Traveling Light
Сезон 3 Серия 8
26 августа 2013
Не подведи меня осторожно Don't Let Me Down Gently
Сезон 3 Серия 9
2 сентября 2013
Н'Фектд N'Fektd
Сезон 3 Серия 10
9 сентября 2013
Начало эры Start of an Era
Сезон 3 Серия 11
16 сентября 2013
Идеальный шторм A Perfect Storm
Сезон 3 Серия 12
23 сентября 2013
Не зря Not for Nothing
Сезон 3 Серия 13
30 сентября 2013
График выхода всех сериалов
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