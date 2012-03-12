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Постер к 2-му сезону сериала Танцевальная академия
Киноафиша Сериалы Танцевальная академия Сезоны Сезон 2

Танцевальная академия, 2 сезон

Dance Academy 12+
Оригинальное название Season 2
Название Сезон 2
Премьера сезона 12 марта 2012
Год выпуска 2012
Количество серий 26
Продолжительность сезона 9 часов 32 минуты
О чем 2-й сезон сериала «Танцевальная академия»

Во 2-м сезоне сериала «Танцевальная академия» после чудесных летних каникул, проведенных со своим бойфрендом Кристианом, Тара возвращается в академию, чтобы начать обучение на втором курсе. По прибытии девушка узнает, что престижный балетный конкурс Prix de Fonteyn в этом году будет проходить в Сиднее. Тара находит нового наставника, которым восхищается, в лице Саскии Дункан – самой молодой примы-балерины в истории. Тем временем первокурсника Бена Тикла переводят на второй курс в связи с тем, что он проявляет выдающиеся способности. Однако юноша совершает ошибку, когда доверяет Сэмми и Кристиану.

Список серий 2-го сезона сериала «Танцевальная академия» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
В середине, несколько возвышеннее In the Middle, Somewhat Elevated
Сезон 2 Серия 1
12 марта 2012
Жизнь - мечта Dream Life
Сезон 2 Серия 2
13 марта 2012
Фальшивое па-де-де Faux Pas De Deux
Сезон 2 Серия 3
14 марта 2012
Легенды Legends
Сезон 2 Серия 4
15 марта 2012
Витрина Showcase
Сезон 2 Серия 5
19 марта 2012
Как будто никто не смотрит Like No One's Watching
Сезон 2 Серия 6
20 марта 2012
Хореографическая жизнь A Choreographed Life
Сезон 2 Серия 7
21 марта 2012
Возможности подключения Connectivity
Сезон 2 Серия 8
22 марта 2012
Перерыв The Break
Сезон 2 Серия 9
26 марта 2012
Хорошая жизнь A Good Life
Сезон 2 Серия 10
27 марта 2012
Самосаботаж Self Sabotage
Сезон 2 Серия 11
28 марта 2012
Брейкинг-Пойнт Breaking Pointe
Сезон 2 Серия 12
29 марта 2012
Удар в спину Backstab
Сезон 2 Серия 13
2 апреля 2012
Спасательная миссия Rescue Mission
Сезон 2 Серия 14
3 апреля 2012
Двигаемся дальше Moving On
Сезон 2 Серия 15
4 апреля 2012
Происхождение Origins
Сезон 2 Серия 16
5 апреля 2012
Любовь и война Love And War
Сезон 2 Серия 17
9 апреля 2012
Поймай меня, если я упаду Catch Me If I Fall
Сезон 2 Серия 18
10 апреля 2012
Национальные The Nationals
Сезон 2 Серия 19
11 апреля 2012
Тик, Вопросительный знак, Крест Tick, Question Mark, Cross
Сезон 2 Серия 20
12 апреля 2012
Лестничная теория Ladder Theory
Сезон 2 Серия 21
16 апреля 2012
Выиграть или проиграть Win Or Lose
Сезон 2 Серия 22
17 апреля 2012
Люби это или борись с этим Love It Or Fight It
Сезон 2 Серия 23
18 апреля 2012
Приз Де Фонтейна The Prix De Fonteyn
Сезон 2 Серия 24
19 апреля 2012
Второй The Second
Сезон 2 Серия 25
23 апреля 2012
Красные туфли The Red Shoes
Сезон 2 Серия 26
24 апреля 2012
График выхода всех сериалов
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