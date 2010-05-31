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Постер к 1-му сезону сериала Танцевальная академия
Киноафиша Сериалы Танцевальная академия Сезоны Сезон 1

Танцевальная академия, 1 сезон

Dance Academy 12+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 31 мая 2010
Год выпуска 2010
Количество серий 26
Продолжительность сезона 9 часов 32 минуты
О чем 1-й сезон сериала «Танцевальная академия»

В 1-м сезоне сериала «Танцевальная академия» провинциальная девушка Тара Вебстер отправляется в Сидней, чтобы пройти прослушивание в престижную Национальную академию танца. Вскоре девушка понимает, что реализовать ее мечту стать профессиональной танцовщицей будет намного сложнее, чем казалось. Но героиня не сдается. В Академии она выясняет, что ее считают худшей танцовщицей курса. Теперь самое главное для Тары – это завести друзей среди однокурсников и заслужить уважение строгих преподавателей. Кроме того, девушка тоскует по родному дому и семье, которая осталась в деревне. Она чувствует себя одиноко.

Список серий 1-го сезона сериала «Танцевальная академия» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Учимся летать (1) Learning to Fly (1)
Сезон 1 Серия 1
31 мая 2010
Нулевая неделя Week Zero
Сезон 1 Серия 2
1 июня 2010
За решеткой Behind Barres
Сезон 1 Серия 3
2 июня 2010
Минное поле Mine Field
Сезон 1 Серия 4
3 июня 2010
Настоящие мужчины не танцуют Real Men Don't Dance
Сезон 1 Серия 5
4 июня 2010
Совершенство Perfection
Сезон 1 Серия 6
7 июня 2010
Манекены для краш-теста Crush Test Dummies
Сезон 1 Серия 7
8 июня 2010
Растущая боль Growing Pains
Сезон 1 Серия 8
9 июня 2010
Сердцебиение Heartbeat
Сезон 1 Серия 9
10 июня 2010
Зазеркалье Through the Looking Glass
Сезон 1 Серия 10
11 июня 2010
Один идеальный день One Perfect Day
Сезон 1 Серия 11
14 июня 2010
Давление Pressure
Сезон 1 Серия 12
15 июня 2010
Семья Family
Сезон 1 Серия 13
16 июня 2010
Поворотные пуанты Turning Pointes
Сезон 1 Серия 14
17 июня 2010
Моя жизнь в Пуэнте My Life en Pointe
Сезон 1 Серия 15
18 июня 2010
Свободное падение Free Falling
Сезон 1 Серия 16
21 июня 2010
Ночной сон в летнюю ночь A Midsummer's Night Dream
Сезон 1 Серия 17
22 июня 2010
Бетти Банхедс Betty Bunheads
Сезон 1 Серия 18
23 июня 2010
Самый справедливый и лучший Fairest and Best
Сезон 1 Серия 19
24 июня 2010
Вместе Together
Сезон 1 Серия 20
25 июня 2010
FOMO: страх пропустить FOMO: Fear of Missing Out
Сезон 1 Серия 21
28 июня 2010
Реакция «Бей или беги» Flight or Fight Response
Сезон 1 Серия 22
29 июня 2010
Лучшие друзья: лучшие друзья навсегда BFF: Best Friends Forever
Сезон 1 Серия 23
30 июня 2010
Волна тепла Heatwave
Сезон 1 Серия 24
1 июля 2010
Глубокий конец The Deep End
Сезон 1 Серия 25
2 июля 2010
Учимся летать (2) Learning to Fly (2)
Сезон 1 Серия 26
5 июля 2010
График выхода всех сериалов
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