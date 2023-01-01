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Постер к сериалу Танцевальная академия
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Танцевальная академия, список сезонов

Dance Academy 12+
Год выпуска 2010
Страна Австралия
Эпизод длится 22 минуты
Телеканал ABC ME
Список сезонов сериала «Танцевальная академия»
Танцевальная академия - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
26 эпизодов 31 мая 2010 - 5 июля 2010
 
Танцевальная академия - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
26 эпизодов 12 марта 2012 - 24 апреля 2012
 
Танцевальная академия - Сезон 3 / Season 3 Сезон 3 / Season 3
13 эпизодов 8 июля 2013 - 30 сентября 2013
 
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