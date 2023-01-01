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Скоро в прокате "Призрачная станция"
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Танцевальная академия
Сезоны
Танцевальная академия, список сезонов
Dance Academy
12+
Год выпуска
2010
Страна
Австралия
Эпизод длится
22 минуты
Телеканал
ABC ME
Список сезонов сериала «Танцевальная академия»
Сезон 1 / Season 1
26 эпизодов
31 мая 2010 - 5 июля 2010
Сезон 2 / Season 2
26 эпизодов
12 марта 2012 - 24 апреля 2012
Сезон 3 / Season 3
13 эпизодов
8 июля 2013 - 30 сентября 2013
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