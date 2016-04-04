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Постер сериала В расписании
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Киноафиша Сериалы В расписании

В расписании (2016 - …)

Rostered On 18+
Год выпуска 2016
Страна Австралия
Всего сезонов 3 сезона
Эпизод длится 22 минуты
Стрим-сервис YouTube Premium
Продолжительность сериала 7 часов 42 минуты

О чем сериал

Сериал «В расписании» рассказывает о повседневной жизни самой обычной безликой торговой корпорации под названием «Электромир». Шон – молодой обаятельный парень, не отличающийся ни особой удачливостью, ни высокой должностью. Он обслуживает клиентов компании, веселит коллег нелепыми выходками и всегда знает все обо всех в коллективе. Скучать ему не приходится: то в торговый зал проберется мелкий воришка, то сотрудница пожалуется на сексизм в фирме, а то на корпоративе начальник устроит всем неожиданный сюрприз…

В ролях
В ролях
Пол Мур
Даг Лайонс
Ронн Кертц
Сьюзи Казда
Джек Гарнетт
Лайам Мерфи
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг сериала

0.0
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7.4 IMDb
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Сезоны
В расписании - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2016, 7 эпизодов
 
В расписании - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
2019, 6 эпизодов
 
В расписании - Сезон 3 / Season 3 Сезон 3 / Season 3
2022, 8 эпизодов
 
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