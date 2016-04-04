Сериал «В расписании» рассказывает о повседневной жизни самой обычной безликой торговой корпорации под названием «Электромир». Шон – молодой обаятельный парень, не отличающийся ни особой удачливостью, ни высокой должностью. Он обслуживает клиентов компании, веселит коллег нелепыми выходками и всегда знает все обо всех в коллективе. Скучать ему не приходится: то в торговый зал проберется мелкий воришка, то сотрудница пожалуется на сексизм в фирме, а то на корпоративе начальник устроит всем неожиданный сюрприз…