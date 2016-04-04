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Постер к 1-му сезону сериала В расписании
Киноафиша Сериалы В расписании Сезоны Сезон 1

В расписании, 1 сезон

Rostered On
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 4 апреля 2016
Год выпуска 2016
Количество серий 7
Продолжительность сезона 2 часа 34 минуты
О чем 1-й сезон сериала «В расписании»

В 1-м сезоне сериала «В расписании» в одном из крупных австралийских городов работает самая обыкновенная офисная компания, каких по всему миру тысячи. Она занимается розничной торговлей бытовой техникой и называется «Электромир». Здесь работают главные герои истории – никогда не унывающий продавец-консультант Шон, который всегда знает все обо всех, феминистка Тесс, страдающая из-за сексизма со стороны коллег и покупателей, офисный планктон Адам, Бретт и Виш и другие сотрудники фирмы. В «Электромире» постоянно происходит что-нибудь интересное: то судебное разбирательство, то скандал с «зелеными», то проблемы из-за глупости руководства.

Список серий сериала В расписании График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Пилот Pilot
Сезон 1 Серия 1
4 апреля 2016
Просто поверните циферблат вниз Just Turn the Dial Down
Сезон 1 Серия 2
4 апреля 2017
Тренировка командной работы Teamwork Train
Сезон 1 Серия 3
11 апреля 2017
Месть Даррена Darren's Revenge
Сезон 1 Серия 4
18 апреля 2017
Магазинный вор The Shoplifter
Сезон 1 Серия 5
25 апреля 2017
Инвентаризация Stocktake
Сезон 1 Серия 6
2 мая 2017
Продвижение The Promotion
Сезон 1 Серия 7
9 мая 2017
График выхода всех сериалов
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