Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Призрачная станция" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер к 2-му сезону сериала В расписании
Киноафиша Сериалы В расписании Сезоны Сезон 2

В расписании, 2 сезон

Rostered On
Оригинальное название Season 2
Название Сезон 2
Премьера сезона 19 июня 2019
Год выпуска 2019
Количество серий 6
Продолжительность сезона 2 часа 12 минут
О чем 2-й сезон сериала «В расписании»

Во 2-м сезоне сериала «В расписании» в «Электромире» появляются новые сотрудники Дэн и Кэлвин. Между новеньким Дэном и старожилом Гэри немедленно возникает перепалка по идейным соображениям. Если о ней узнают в головном офисе, несладко придется всему коллективу. Шон пытается смириться с новой должностью, но его жизнь после работы в фирме оказывается не такой, как он ожидал. Адам хочет разнообразить рекламу «Электромира», но выбирает для этого самый неподходящий способ. В офисном кафе начинается борьба за власть. Шеф-повар и главный менеджер пытаются выяснить, кто из них более незаменим в коллективе.

Список серий сериала В расписании График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Один для жизни, другой для вождения One for Living, One for Driving
Сезон 2 Серия 1
19 июня 2019
Я пользуюсь женским, чувак I Use the Lady's, Man
Сезон 2 Серия 2
26 июня 2019
Мир разнообразия Diversity World
Сезон 2 Серия 3
3 июля 2019
Начни Тампати Get the Tamparty Started
Сезон 2 Серия 4
10 июля 2019
Весь мой дом пахнет какашками My Whole House Smells Like Poo
Сезон 2 Серия 5
24 июля 2019
Руки на голове Hands on Heads
Сезон 2 Серия 6
31 июля 2019
График выхода всех сериалов
Related video
Выбран самый провальный фильм СССР: его сняли не Рязанов и не Гайдай
На Вертинскую и в 78 лет любо-дорого смотреть: соблюдает необычный ритуал
«Никогда еще такого не видела»: Тарасова разнесла поднявшую всю страну на уши фигуристку
«Ночная бабочка» на экране и распутница в жизни: о Насте из «Глухаря» выяснилось интересное
У Новосельцева в роду точно были французы: расшифровка его фамилии вас рассмешит
Любимая женщина подставила Безрукова: перед Машковым теперь появляться не стоит
Длинный и лопоухий навсегда отрекся от КВН: вот что выяснилось на юбилее «Утомленных солнцем»
В колонию следом за отцом: сын Ефремова пошел по кривой дорожке
Шоу не будет: Авербух принял беспрецедентное решение
Этого советского актера называли лучшим: сейчас звезду ненавидят, и вот почему
Этого парня с детства дразнили из-за сходства с Майклом Джексоном: вырос копией певца без операций
Принцессе Диане все понравилось в России, кроме одного: вот за что поругала русских
Kinoafisha.info App
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше