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Постер к 3-му сезону сериала В расписании
Киноафиша Сериалы В расписании Сезоны Сезон 3

В расписании, 3 сезон

Rostered On
Оригинальное название Season 3
Название Сезон 3
Премьера сезона 30 октября 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 8
Продолжительность сезона 2 часа 56 минут
О чем 3-й сезон сериала «В расписании»

В 3-м сезоне сериала «В расписании» Бинка и Сара пытаются объяснить новой коллеге Грейс, что работа в розничной торговле – это не то же самое, что споры с людьми на онлайн-форумах. Тем временем начальник сообщает, что в магазине ожидается тайный покупатель. Тот, кто сумеет произвести на него впечатление, будет вознагражден, но есть одна проблема: никто не знает, как выглядит этот человек. Поэтому продавцы начинают сражаться за каждого посетителя в торговом зале, как гладиаторы на арене. Сара получает урок от Даррена по искусству отделываться от клиентов. Бинка влюбляется, но в самый неподходящий момент в филиал переводится ее заклятый враг Рашель.

Список серий сериала В расписании График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Интернет против реальности Internet vs Reality
Сезон 3 Серия 1
30 октября 2022
Смена смен Shift Swap
Сезон 3 Серия 2
6 ноября 2022
Таинственный покупатель Mystery Shopper
Сезон 3 Серия 3
13 ноября 2022
Официальный комплимент Official Compliment
Сезон 3 Серия 4
20 ноября 2022
Тайная гильдия контрдевушек The Secret Guild of Counter Girls
Сезон 3 Серия 5
27 ноября 2022
Знак Силы The Badge of Power
Сезон 3 Серия 6
4 декабря 2022
Дело о призрачном какашке The Case of the Phantom Pooper
Сезон 3 Серия 7
18 декабря 2022
Сочельник против Дня подарков Xmas Eve vs. Boxing Day
Сезон 3 Серия 8
18 декабря 2022
График выхода всех сериалов
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