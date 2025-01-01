Сериал «Если наступит завтра» – это криминальная драма о судьбе преданной женщины, которая посвящает свою жизнь мести. Трэйси Уитни считает себя совершенно счастливым человеком. Она служит в банке и собирается замуж за любимого мужчину – богатого и успешного бизнесмена. Однако все рушится в одночасье. Оказавшись не в том месте не в то время, Трэйси становится жертвой преступной махинации и попадает за решетку. Выясняется, что ее подставил собственный жених. У героини есть достаточно времени, чтобы разработать план отмщения.