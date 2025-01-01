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Киноафиша Сериалы Если наступит завтра

Если наступит завтра (1986 - 1986)

If Tomorrow Comes 18+
Год выпуска 1986
Страна США
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 3 часа 0 минут
Телеканал CBS
Продолжительность сериала 9 часов 0 минут

О чем сериал

Сериал «Если наступит завтра» – это криминальная драма о судьбе преданной женщины, которая посвящает свою жизнь мести. Трэйси Уитни считает себя совершенно счастливым человеком. Она служит в банке и собирается замуж за любимого мужчину – богатого и успешного бизнесмена. Однако все рушится в одночасье. Оказавшись не в том месте не в то время, Трэйси становится жертвой преступной махинации и попадает за решетку. Выясняется, что ее подставил собственный жених. У героини есть достаточно времени, чтобы разработать план отмщения.

В ролях
В ролях
Лиам Нисон
Лиам Нисон
Том Беренджер
Том Беренджер
Дэвид Кит
Джеффри Джоунс
Джек Уэстон
Ричард Кайли
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг сериала

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7.7 IMDb
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Сезоны
Если наступит завтра - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
1986, 3 эпизода
 
Отзывы о сериале
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