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Постер к 1-му сезону сериала Если наступит завтра
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Если наступит завтра, 1 сезон

If Tomorrow Comes 16+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 16 марта 1986
Год выпуска 1986
Количество серий 3
Продолжительность сезона 9 часов 0 минут
О чем 1-й сезон сериала « Если наступит завтра»

В 1-м сезоне сериала «Если наступит завтра» в центре событий оказывается молодая красивая женщина по имени Трэйси Уитни, абсолютно удовлетворенная своей судьбой. Это скромная служащая банка, которая готовится к долгожданной свадьбе. Ее жених – не только по-настоящему любимый мужчина, но и баснословно богатый, очень успешный предприниматель. Но страшная случайность приводит Трэйси не к алтарю, а за решетку. Она не понимает, за что она осуждена и кто за этим стоит, но от нее отказывается даже ее возлюбленный. Постепенно героиня выясняет, что ее подставила мафия, а виновником ситуации стал ее избранник. Теперь она собирается мстить.

Список серий 1-го сезона сериала « Если наступит завтра» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1 Episode 1
Сезон 1 Серия 1
16 марта 1986
Серия 2 Episode 2
Сезон 1 Серия 2
17 марта 1986
Серия 3 Episode 3
Сезон 1 Серия 3
18 марта 1986
График выхода всех сериалов
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