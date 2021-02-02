Menu
Interior Design Masters with Alan Carr (2019), season 2

Interior Design Masters with Alan Carr
Original title Season 2
Title Сезон 2
Season premiere 2 February 2021
Production year 2021
Number of episodes 8
Runtime 8 hours 0 minute
"Interior Design Masters with Alan Carr" season 2 description

Во 2-м сезоне шоу «Мастера интерьеров», которое ведет британский комедиант Алан Карр, в поединке столкнутся начинающие дизайнеры. Они только что пришли в профессию, но уверены, что могут сразиться за звание лучшего. В течение восьми недель участники будут трудиться над дизайном различных помещений – как жилых, так и коммерческих. То, что им предстоит создать, зависит от предпочтений заказчиков. Героям придется выложиться по максимуму, ведь на кону солидный приз, который кардинально изменит жизнь победителя. Оценивать работы будет профессиональное жюри.

Episode 1
Season 2 Episode 1
2 February 2021
Episode 2
Season 2 Episode 2
9 February 2021
Episode 3
Season 2 Episode 3
16 February 2021
Episode 4
Season 2 Episode 4
23 February 2021
Episode 5
Season 2 Episode 5
2 March 2021
Episode 6
Season 2 Episode 6
9 March 2021
Episode 7
Season 2 Episode 7
16 March 2021
Episode 8
Season 2 Episode 8
23 March 2021
