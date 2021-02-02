Во 2-м сезоне шоу «Мастера интерьеров», которое ведет британский комедиант Алан Карр, в поединке столкнутся начинающие дизайнеры. Они только что пришли в профессию, но уверены, что могут сразиться за звание лучшего. В течение восьми недель участники будут трудиться над дизайном различных помещений – как жилых, так и коммерческих. То, что им предстоит создать, зависит от предпочтений заказчиков. Героям придется выложиться по максимуму, ведь на кону солидный приз, который кардинально изменит жизнь победителя. Оценивать работы будет профессиональное жюри.