Menu
Russian
Cancel
Your tickets in your personal cabinet

Interior Design Masters with Alan Carr (2019), season 1

Interior Design Masters with Alan Carr season 1 poster
Kinoafisha TV Shows Interior Design Masters with Alan Carr Seasons Season 1

Interior Design Masters with Alan Carr
Original title Season 1
Title Сезон 1
Season premiere 14 August 2019
Production year 2019
Number of episodes 8
Runtime 8 hours 0 minute
"Interior Design Masters with Alan Carr" season 1 description

В 1-м сезоне шоу «Мастера интерьеров» примут участие десять дизайнеров, которые только начинают свою карьеру. Задача героев – выполнять разнообразные проекты, критерии для которых задают заказчики. Теперь в их распоряжении квартиры, дома и нежилые помещения. Дизайнеры должны не только проявить свои творческие качества, но и сделать пространство лаконичным и удобным для использования. Они сражаются за большой приз, открывающий им двери в профессию. Оценивать работы будет компетентное жюри, которое и решит судьбу новичков дизайнерского дела.\

TV Show rating

0.0
Rate 0 vote
6.5 IMDb
Write review
Interior Design Masters with Alan Carr List of episodes TV series release schedule
Season 1
Season 2
Season 3
Season 4
Season 5
Season 6
Episode 1
Season 1 Episode 1
14 August 2019
Episode 2
Season 1 Episode 2
21 August 2019
Episode 3
Season 1 Episode 3
28 August 2019
Episode 4
Season 1 Episode 4
4 September 2019
Episode 5
Season 1 Episode 5
11 September 2019
Episode 6
Season 1 Episode 6
18 September 2019
Episode 7
Season 1 Episode 7
25 September 2019
Episode 8
Season 1 Episode 8
2 October 2019
TV series release schedule
This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Read more