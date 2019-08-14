В 1-м сезоне шоу «Мастера интерьеров» примут участие десять дизайнеров, которые только начинают свою карьеру. Задача героев – выполнять разнообразные проекты, критерии для которых задают заказчики. Теперь в их распоряжении квартиры, дома и нежилые помещения. Дизайнеры должны не только проявить свои творческие качества, но и сделать пространство лаконичным и удобным для использования. Они сражаются за большой приз, открывающий им двери в профессию. Оценивать работы будет компетентное жюри, которое и решит судьбу новичков дизайнерского дела.\