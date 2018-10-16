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Постер к 1-му сезону сериала Информатор
Киноафиша Сериалы Информатор Сезоны Сезон 1

Информатор , 1 сезон

Informer 16+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 16 октября 2018
Год выпуска 2018
Количество серий 6
Продолжительность сезона 6 часов 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Информатор »

В 1-м сезоне сериала «Информатор» действие происходит в Лондоне. Когда Разу арестовывают, офицер Гейб и его напарница Холли единогласно решают, что он идеально подойдет на роль информатора специального подразделения по борьбе с терроризмом. Гейб подталкивает Раза сблизиться с Дадиром, братом его погибшего предшественника. Последствия двойной жизни Разы начинают давить на него тяжелым грузом, но он обнаруживает новую важную зацепку и делится находкой со своим руководством. Гейб вынужден иметь дело с собственным прошлым. Любопытная Холли раскрывает правду о тайнах Гейба. Ее расследование случайно приводит к столкновению двух миров.

Список серий 1-го сезона сериала «Информатор » График выхода всех сериалов
Сезон 1
Не спать до Бруклина No Sleep Till Brooklyn
Сезон 1 Серия 1
16 октября 2018
Земляничные поляны Strawberry Fields
Сезон 1 Серия 2
23 октября 2018
Чарли не занимается серфингом Charlie Don't Surf
Сезон 1 Серия 3
30 октября 2018
Рубиновый вторник Ruby Tuesday
Сезон 1 Серия 4
6 ноября 2018
Наступил ноябрь November Has Come
Сезон 1 Серия 5
13 ноября 2018
Генеральный план The Masterplan
Сезон 1 Серия 6
20 ноября 2018
График выхода всех сериалов
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