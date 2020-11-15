Сериал «Охота за убийцей» – это история расследования жестокого убийства десятилетней девочки по имени Хелен Нильссон. Трагедия произошла в конце 80-х годов в небольшом шведском городке под названием Хербю. Полиция не могла продвинуться в расследовании в течение нескольких десятилетий – с 1989 по 2004 год. Сначала многие горожане надеялись найти малышку живой. Поисками ребенка занимались близкие Хелен, сотрудники правоохранительных органов и большое количество активистов. Но разгадка стала ударом для всей страны.