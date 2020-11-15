Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер сериала Охота за убийцей
Постер сериала Охота за убийцей
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 7.4
Оцените
2 постера
Киноафиша Сериалы Охота за убийцей

Охота за убийцей (2020 - 2020)

Jakten på en mördare 18+
Год выпуска 2020
Страна Швеция/Финляндия/Норвегия/Дания/Исландия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 45 минут
Телеканал SVT1
Продолжительность сериала 4 часа 30 минут

О чем сериал

Сериал «Охота за убийцей» – это история расследования жестокого убийства десятилетней девочки по имени Хелен Нильссон. Трагедия произошла в конце 80-х годов в небольшом шведском городке под названием Хербю. Полиция не могла продвинуться в расследовании в течение нескольких десятилетий – с 1989 по 2004 год. Сначала многие горожане надеялись найти малышку живой. Поисками ребенка занимались близкие Хелен, сотрудники правоохранительных органов и большое количество активистов. Но разгадка стала ударом для всей страны.

В ролях
В ролях
Хакан Бенгтссон
Хакан Бенгтссон
Андерс Бекман
Лоттен Рус
Расмус Троедссон
Катрин Йепссон
Магнус Шмитц
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг сериала

0.0
Оцените 0 голосов
7.4 IMDb
Написать отзыв
Сезоны
Охота за убийцей - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2020, 6 эпизодов
 
Отзывы о сериале
Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Кадры из сериал
Сначала ищите бандитов, потом — ляпы: в «Ликвидации» засветился фильм из будущего, которого еще 15 лет не снимут
Новая «Фантастическая четверка» покорила первых зрителей: Marvel вернулись с фильмом, похожим на «Интерстеллар»
«Черт побери», угадать советский фильм по морскому кадру не так уж просто: это «Бриллиантовая рука» или что? (тест)
«Мадянов играл не по-детски»: за 30 лет до «Вампиров средней полосы» великий актер сыграл упыря-уголовника — и о фильме слышали 1,5 человека
«С каких пор ужастик превратился в комедию?»: новый «Хищник» даже не вышел, а фанаты уже бьют тревогу (и ждут кроссовер с «Чужим»)
«Худший фильм всех времен и народов»: критики в СССР эту советскую комедию смешали с грязью — спустя годы россияне хвалят ее на все лады
«Лол, даже не близко»: авторы «Очень странных дел» разрушили самый популярный миф о финале сериала — и фанаты уже льют слёзы
«Почти забыл свою карьеру»: неизлечимо больному Брюсу Уиллису стало хуже — уже не ходит и почти не говорит
Вытянули счастливый билетик: топ-5 фильмов, которые спасли карьеру почти что забытым актерам и вернули им былую славу
Наконец добрались до «Атаки титанов»? Тогда порядок просмотра вам пригодится — собрали все: от рекапов до OVA
«Испытываешь грусть»: как сейчас выглядят герои «Сватов» — за 17 лет актеры сильно изменились (фото)
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше