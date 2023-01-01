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Охота за убийцей
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Охота за убийцей, список сезонов
Jakten på en mördare
16+
Год выпуска
2020
Страна
Швеция/Финляндия/Норвегия/Дания/Исландия
Эпизод длится
45 минут
Телеканал
SVT1
Список сезонов сериала «Охота за убийцей»
Сезон 1 / Season 1
6 эпизодов
15 ноября 2020 - 13 декабря 2020
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