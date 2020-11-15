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Постер к 1-му сезону сериала Охота за убийцей
Киноафиша Сериалы Охота за убийцей Сезоны Сезон 1

Охота за убийцей, 1 сезон

Jakten på en mördare 16+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 15 ноября 2020
Год выпуска 2020
Количество серий 6
Продолжительность сезона 4 часа 30 минут
О чем 1-й сезон сериала «Охота за убийцей»

В 1-м сезоне сериала «Охота за убийцей» основанная на реальных событиях история начинается в конце 80-х годов на юге Швеции, где начинают пропадать дети. Вплоть до 2004 года местные сотрудники правоохранительных органов ведут охоту на серийного маньяка и убийцу. Одной из его жертв становится десятилетняя девочка по имени Хелен Нильссон, уроженка провинциального городка Хербю. Она пропадает без вести во время пасхальных каникул. На протяжении шести дней родственники надеются, что ребенок жив, и ищут Хелен по всей округе при содействии бесчисленной армии добровольцев. Спустя неделю после ее исчезновения они обнаруживают лишь тело девочки.

Список серий 1-го сезона сериала «Охота за убийцей» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1 Episode 1
Сезон 1 Серия 1
15 ноября 2020
Серия 2 Episode 2
Сезон 1 Серия 2
15 ноября 2020
Серия 3 Episode 3
Сезон 1 Серия 3
22 ноября 2020
Серия 4 Episode 4
Сезон 1 Серия 4
29 ноября 2020
Серия 5 Episode 5
Сезон 1 Серия 5
6 декабря 2020
Серия 6 Episode 6
Сезон 1 Серия 6
13 декабря 2020
График выхода всех сериалов
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