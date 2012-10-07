Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Как украсть реку" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер к 1-му сезону сериала Три товарища
Киноафиша Сериалы Три товарища Сезоны Сезон 1

Три товарища, 1 сезон

Tri tovarishcha 18+
Название Сезон 1
Премьера сезона 7 октября 2012
Год выпуска 2012
Количество серий 4
Продолжительность сезона 3 часа 4 минуты
О чем 1-й сезон сериала «Три товарища»

В 1-м сезоне сериала «Три товарища» в шестом классе обычной советской школы в городке Зарайск знакомятся несколько ребят. Паша – душа компании, Рома – спортсмен, Слава – искатель приключений и мечтатель, а Лиза – умница и красавица. Между ними завязывается крепкая дружба, и они обещают пронести ее через всю жизнь. Вместе они взрослеют, влюбляются, дерутся, мирятся, строят планы, оканчивают школу, поступают в вуз. И конечно же, слушают Цоя, носят «варенки» и мечтают о далекой и недостижимой Америке. Но перемены, обрушившиеся на всю страну в 90-е годы, оказываются не такими светлыми и долгожданными, как надеялись друзья.

Список серий 1-го сезона сериала «Три товарища» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
7 октября 2012
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
7 октября 2012
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
7 октября 2012
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
7 октября 2012
График выхода всех сериалов
Related video
Ни одной общей черты: странно, но этот парень – родной сын рыжего из «Иванушек» (фото)
Костомаров оголился в зале: кисти еще замотаны, на плече напоминание о смерти
Воспитывает «монстра»: дочь Киркорова в будущем не ждет ничего хорошего
Наконец-то вместе: молодая актриса перестала скрывать чувства к Смехову
Доронина обматерила известную актрису: стоило только выйти на сцену МХАТа
Долговязого хулигана из «Ералаша» жизнь потрепала особо сильно: посмотрите, каким он вырос
25 лет пролетели словно миг: как выглядит могила Сорина, который ушел из жизни в самом расцвете сил
Стала копией Пугачевой: вот что сотворила с собой Распутина (фото)
В «Сватах» допустили самый смешной ляп: касается отчества главного героя
Боялась, но любила: как выглядел муж Муравьевой, без которого актриса сдала
Самая красивая актриса СССР стала бабой-ягой: ходит сгорбившись, живет вдали от людей
Огромный нос и прыщи: эта американка озвучила главную героиню мультика «Маша и Медведь»
Kinoafisha.info App
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше