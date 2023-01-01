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Постер к 3-му сезону сериала Человек-паук и его удивительные друзья
Киноафиша Сериалы Человек-паук и его удивительные друзья Сезоны Сезон 3

Человек-паук и его удивительные друзья, 3 сезон

Spider-Man and His Amazing Friends 12+
Оригинальное название Season 3
Название Сезон 3
Премьера сезона 17 сентября 1983
Год выпуска 1983
Количество серий 8
Продолжительность сезона 3 часа 20 минут
О чем 3-й сезон сериала «Человек-паук и его удивительные друзья»

В 3-м сезоне сериала «Человек-паук и его удивительные друзья», пока вся команда отдыхает после недавних событий появляется Песочный человек и узнает истинную личность Человека-паука. Остальные пытаются переубедить его. Во время танцев Анжелику выманивает на улицу незнакомец и пытается загипнотизировать. Когда ему удается, он берет девушку на борт своего самолета, и они отправляются в Трансильванию в сопровождении Айсмена и Человека-паука, которые стоят прямо за ними. Незнакомец оказывается Дракулой. Они освобождают Анжелику, но им все еще приходится сражаться с Франкенштейном и оборотнем.

Список серий 3-го сезона сериала «Человек-паук и его удивительные друзья» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Человек-паук разоблачен! Spider-Man Unmasked!
Сезон 3 Серия 1
17 сентября 1983
Невеста Дракулы! The Bride of Dracula!
Сезон 3 Серия 2
24 сентября 1983
Воспитание супергероя The Education of a Superhero
Сезон 3 Серия 3
1 октября 1983
Атака паукообразного Attack of the Arachnoid
Сезон 3 Серия 4
8 октября 1983
Происхождение друзей-пауков The Origin of the Spider-Friends
Сезон 3 Серия 5
15 октября 1983
Паук встречает девушку из завтрашнего дня Spidey Meets the Girl from Tomorrow
Сезон 3 Серия 6
22 октября 1983
Приключение Людей Икс The X-Men Adventure
Сезон 3 Серия 7
29 октября 1983
Миссия: Спасти Звезду-стража Mission: Save the Guardstar
Сезон 3 Серия 8
4 ноября 1983
График выхода всех сериалов
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