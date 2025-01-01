Spider-ManВот и не сработал его план превратить город в Гоблин-Сити.
Green GoblinОпять не угадал, насекомое. Здесь формулы хватит не только на Нью-Йорк, Нью-Джерси, Филадельфию, Вашингтон...
Spider-ManМона, мне лучше остановить его, пока он не добрался до Анахайма, Азузы и Кукамонги.
[Питер, Бобби и Анджелика спешат домой]
Анджелика ДжонсЯ знаю. Давайте устроим гонку.
[трое из них перестают бегать]
Анджелика ДжонсЯ даже дам тебе фора.
[в блестящем всплеске желтого света Анджелика превращается в Фаерстар. Бобби замораживает себя в блоке льда человеческого размера и становится Ледяным Человеком. Ледяной Человек поворачивается к Питеру, который лишь наполовину переодет в костюм Человека-паука и даже не носит маску]
Питер Паркер[снимая туфли] Извините, но мне придется делать это *по-настоящему* сложно.
Брюс БеннерСупергерои на автобусе? Что, рекламируете?