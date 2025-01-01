Меню
Цитаты из сериала Человек-паук и его удивительные друзья

Spider-Man Как мы будем себя называть?
Firestar Мы были Икс-Men, Бобби. А раз мы все друзья, почему бы не назвать себя Паучьими Друзьями?
Iceman Меня это устраивает.
Spider-Man Мне льстит.
Spider-Man Вот и не сработал его план превратить город в Гоблин-Сити.
Green Goblin Опять не угадал, насекомое. Здесь формулы хватит не только на Нью-Йорк, Нью-Джерси, Филадельфию, Вашингтон...
Spider-Man Мона, мне лучше остановить его, пока он не добрался до Анахайма, Азузы и Кукамонги.
[Питер, Бобби и Анджелика спешат домой]
Анджелика Джонс Я знаю. Давайте устроим гонку.
[трое из них перестают бегать]
Анджелика Джонс Я даже дам тебе фора.
[в блестящем всплеске желтого света Анджелика превращается в Фаерстар. Бобби замораживает себя в блоке льда человеческого размера и становится Ледяным Человеком. Ледяной Человек поворачивается к Питеру, который лишь наполовину переодет в костюм Человека-паука и даже не носит маску]
Питер Паркер [снимая туфли] Извините, но мне придется делать это *по-настоящему* сложно.
Брюс Беннер Супергерои на автобусе? Что, рекламируете?
Человек-паук Комиксы.
Ледяной человек Файрстар, дорогая, я тебя лaaвaю.
Кравен У меня скорость гепарда!
Файрстар Даже гепарда можно поймать!
Человек-Паук Ты излучаешь плохие вибрации, Шокер!
Iceman Представляю вам ледяного, удивительного Ледяного человека!
Iceman Спасать тебя становится привычкой.
Spider-Man Эту привычку не стоит нарушать.
Джаггернаут Ты не сможешь меня остановить, Человек-паук. Но я могу остановить тебя!
Зелёный Гоблин Непослушная троица!
Firestar Откуда у тебя такие вещи? Из помойного города?
Spider-Man Ну что ж, старая надёжная автоматическая камера, пора немного подзаработать.
Green Goblin Ты в власти настоящего Зеленого Гоблина! И, конечно, я не собираюсь жалеть тебя!
Iceman Я иду, чтобы помочь своему другу, потому что он д#р!
Juggernaut Я тот, кто нашел потерянный храм Циторака. Я тот, кто украл его мистическую силу. Эта сила превратила меня в человека-неудержимого, единственного, кто может уничтожить Людей-Икс!
Актеры, которые произнесли культовые фразы
Дэн Гилвзан
Dan Gilvezan
Кэти Гарвер
Kathy Garver
Фрэнк Уэлкер
Фрэнк Уэлкер
Frank Welker
Уильям Маршалл
William Marshall
