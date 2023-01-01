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Постер к 2-му сезону сериала Человек-паук и его удивительные друзья
Киноафиша Сериалы Человек-паук и его удивительные друзья Сезоны Сезон 2

Человек-паук и его удивительные друзья, 2 сезон

Spider-Man and His Amazing Friends 12+
Оригинальное название Season 2
Название Сезон 2
Премьера сезона 18 сентября 1982
Год выпуска 1982
Количество серий 3
Продолжительность сезона 1 час 15 минут
О чем 2-й сезон сериала «Человек-паук и его удивительные друзья»

Во 2-м сезоне сериала «Человек-паук и его удивительные друзья», когда Айсмен, по всей видимости, теряет свои сверхъестественные способности, команда вспоминает, каким образом Бобби Дрейк вообще их приобрел. Впоследствии они определяют, что это может иметь отношение к последнему заговору Видеомана, направленному на то, чтобы лишить Нью-Йорк электрической энергии. Человек-паук сражается с Шокером, который пытается сбежать после вооруженного ограбления. Это произошло после этого тетя Мэй серьезно ранена. Питер впадает в тяжелейшую депрессию и раздумывает о том, чтобы отказаться от своих суперспособностей. 

Список серий 2-го сезона сериала «Человек-паук и его удивительные друзья» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Происхождение ледяного человека The Origin of the Iceman
Сезон 2 Серия 1
18 сентября 1982
Появился паук Along Came Spidey
Сезон 2 Серия 2
2 октября 1982
Огненная звезда родилась A Fire-star is Born
Сезон 2 Серия 3
25 сентября 1982
График выхода всех сериалов
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