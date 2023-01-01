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Киноафиша Сериалы Человек-паук и его удивительные друзья Сезоны

Человек-паук и его удивительные друзья, список сезонов

Spider-Man and His Amazing Friends 12+
Год выпуска 1981
Страна США
Эпизод длится 25 минут
Телеканал NBC
Список сезонов сериала «Человек-паук и его удивительные друзья»
Человек-паук и его удивительные друзья - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
13 эпизодов 12 сентября 1981 - 5 декабря 1981
 
Человек-паук и его удивительные друзья - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
3 эпизода 18 сентября 1982 - 2 октября 1982
 
Человек-паук и его удивительные друзья - Сезон 3 / Season 3 Сезон 3 / Season 3
8 эпизодов 17 сентября 1983 - 4 ноября 1983
 
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