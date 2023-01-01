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Постер к 1-му сезону сериала Человек-паук и его удивительные друзья
Киноафиша Сериалы Человек-паук и его удивительные друзья Сезоны Сезон 1

Человек-паук и его удивительные друзья, 1 сезон

Spider-Man and His Amazing Friends 12+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 12 сентября 1981
Год выпуска 1981
Количество серий 13
Продолжительность сезона 5 часов 25 минут
О чем 1-й сезон сериала «Человек-паук и его удивительные друзья»

В 1-м сезоне сериала «Человек-паук и его удивительные друзья» Зеленый Гоблин хочет отравить городское водоснабжение и превратить всех в таких же существ, как он. Крэйвен-охотник приехал в Нью-Йорк, чтобы показать своих доисторических животных. Однако его интермедия является прикрытием заговора по захвату Нью-Йорка путем вылупления многочисленных динозавров. Он похищает редкий рубин (Око Индии) и Огнезвезда, чтобы заставить ее использовать свою энергию для питания стимулятора роста, из которого вылупятся маленькие динозавры. Мистер Фрамп, бездомный человек, обнаружил древний амулет, с помощью которого Дум хотел завоевать мир.

Список серий 1-го сезона сериала «Человек-паук и его удивительные друзья» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Триумф Зеленого гоблина The Triumph of the Green Goblin
Сезон 1 Серия 1
12 сентября 1981
Преступление всех веков The Crime of All Centuries
Сезон 1 Серия 2
19 сентября 1981
Фантастический мистер Фрамп! The Fantastic Mr. Frump!
Сезон 1 Серия 3
26 сентября 1981
Солнечный огонь Sunfire
Сезон 1 Серия 4
3 октября 1981
Рой Swarm
Сезон 1 Серия 5
10 октября 1981
7 маленьких супергероев 7 Little Superheroes
Сезон 1 Серия 6
17 октября 1981
Видео-человек Video-Man
Сезон 1 Серия 7
24 октября 1981
Тюремный заговор The Prison Plot
Сезон 1 Серия 8
31 октября 1981
Паук отправляется в Голливуд Spidey Goes Hollywood
Сезон 1 Серия 9
7 ноября 1981
Месть Локи! The Vengeance of Loki!
Сезон 1 Серия 10
14 ноября 1981
Рыцари и демоны Knights and Demons
Сезон 1 Серия 11
21 ноября 1981
Пешки вора в законе Pawns of the Kingpin
Сезон 1 Серия 12
28 ноября 1981
Поиски Красного черепа The Quest of the Red Skull
Сезон 1 Серия 13
5 декабря 1981
График выхода всех сериалов
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