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Постер к 2-му сезону сериала Соединенные Штаты Тары
Киноафиша Сериалы Соединенные Штаты Тары Сезоны Сезон 2

Соединенные Штаты Тары, 2 сезон

United States of Tara 18+
Оригинальное название Season 2
Название Сезон 2
Премьера сезона 22 марта 2010
Год выпуска 2010
Количество серий 12
Продолжительность сезона 6 часов 0 минут
О чем 2-й сезон сериала «Соединенные Штаты Тары»

Во 2-м сезоне сериала «Соединенные Штаты Тары» главная героиня уже несколько месяцев не встречается со своими альтернативными личностями. Она считает, что избавилась от диссоциативного расстройства, и намеревается начать жизнь с чистого листа. Макс старается помочь в этом любимой супруге. Вместе они начинают вести социальную жизнь и знакомиться с новыми людьми. Тем временем Маршалл изо всех сил пытается вписаться в новую школу как открытый гей. А его сестра Кейт досрочно сдает экзамены и находит новую работу. Ник предлагает Чармейн пожениться, но она не уверена, что их отношения готовы к такому испытанию.

Список серий 2-го сезона сериала «Соединенные Штаты Тары» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Да Yes
Сезон 2 Серия 1
22 марта 2010
Проблемы воплощений Trouble Junction
Сезон 2 Серия 2
29 марта 2010
Горькая правда The Truth Hurts
Сезон 2 Серия 3
5 апреля 2010
Тара становится… You Becoming You
Сезон 2 Серия 4
12 апреля 2010
Наказание Doin' Time
Сезон 2 Серия 5
19 апреля 2010
Торнадо Tornado!
Сезон 2 Серия 6
26 апреля 2010
Отдел долбанутых семейных служб Dept. of Fucked Up Family Services
Сезон 2 Серия 7
3 мая 2010
Напряженная ситуация Explosive Diorama
Сезон 2 Серия 8
10 мая 2010
Семейный портрет The Family Portrait
Сезон 2 Серия 9
17 мая 2010
Открытые торги Open House
Сезон 2 Серия 10
24 мая 2010
Получить и удержать To Have and to Hold
Сезон 2 Серия 11
31 мая 2010
С сегодняшнего дня From This Day Forward
Сезон 2 Серия 12
7 июня 2010
График выхода всех сериалов
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