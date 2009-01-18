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Постер к 1-му сезону сериала Соединенные Штаты Тары
Киноафиша Сериалы Соединенные Штаты Тары Сезоны Сезон 1

Соединенные Штаты Тары, 1 сезон

United States of Tara 18+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 18 января 2009
Год выпуска 2009
Количество серий 12
Продолжительность сезона 6 часов 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Соединенные Штаты Тары»

В 1-м сезоне сериала «Соединенные Штаты Тары» в обычном американском пригороде живет семейство Грегсон. Макс – ландшафтный дизайнер и глава семьи. Тара – его любящая супруга, образцовая домохозяйка. Также у них есть дочка-подросток Кейт и сын-гей Маршалл. И все бы ничего, но у матери этого странного семейства самое настоящее диссоциативное расстройство личности! Все знают, что в любой момент она может перестать быть собой и превратиться в мятежную девчонку Ти – ровесницу своей дочки, любящую парней и стринги… или в Элис – женушку из 50-х годов… или, чего доброго, в свое мужское альтер эго – типичного реднека Бака.

Список серий 1-го сезона сериала «Соединенные Штаты Тары» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Пилот Pilot
Сезон 1 Серия 1
18 января 2009
Последствия Aftermath
Сезон 1 Серия 2
25 января 2009
Работа Work
Сезон 1 Серия 3
1 февраля 2009
Вдохновение Inspiration
Сезон 1 Серия 4
8 февраля 2009
Переворот Revolution
Сезон 1 Серия 5
15 февраля 2009
Перевоплощение Transition
Сезон 1 Серия 6
22 февраля 2009
Изменения Alterations
Сезон 1 Серия 7
1 марта 2009
Изобилие Abundance
Сезон 1 Серия 8
8 марта 2009
Возможность Possibility
Сезон 1 Серия 9
15 марта 2009
Предательство Betrayal
Сезон 1 Серия 10
22 марта 2009
Снег Snow
Сезон 1 Серия 11
29 марта 2009
Чудо Miracle
Сезон 1 Серия 12
5 апреля 2009
График выхода всех сериалов
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