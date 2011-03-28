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Постер к 3-му сезону сериала Соединенные Штаты Тары
Киноафиша Сериалы Соединенные Штаты Тары Сезоны Сезон 3

Соединенные Штаты Тары, 3 сезон

United States of Tara 18+
Оригинальное название Season 3
Название Сезон 3
Премьера сезона 28 марта 2011
Год выпуска 2011
Количество серий 12
Продолжительность сезона 6 часов 0 минут
О чем 3-й сезон сериала «Соединенные Штаты Тары»

В 3-м сезоне сериала «Соединенные Штаты Тары» после нескольких месяцев затишья альтернативные личности вновь возвращаются в сознание Тары. Доходит до того, что они действуют независимо от ее воли и героиня даже не помнит, чем она занималась, когда приходит в себя. Но ее мужское альтер эго Бак явно разыскивает ее брата Брайса, что ставит всю семью в логический тупик. Кейт занимается поисками работы, однако новый работодатель находит лишнюю информацию о ее прошлом в интернете. Чармейн свыкается со своей беременностью и ищет поддержки Ника. Макс уговаривает супругу вернуться в колледж и закончить обучение.

Список серий 3-го сезона сериала «Соединенные Штаты Тары» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
…тынепобедишь… ...youwillnotwin...
Сезон 3 Серия 1
28 марта 2011
Суперкласс Crackerjack
Сезон 3 Серия 2
4 апреля 2011
Тр**ни свой палец по полной программе The Full Fuck You Finger
Сезон 3 Серия 3
11 апреля 2011
Уилс Wheels
Сезон 3 Серия 4
18 апреля 2011
Чудесное исцеление Доктора Хаттераса Dr. Hattaras' Miracle Elixir
Сезон 3 Серия 5
25 апреля 2011
Дорога в ад вымощена проблемами грудного кормления The Road to Hell is Paved with Breast Intentions
Сезон 3 Серия 6
2 мая 2011
Электризующее и великодушное возвращение Биверлэмп The Electrifying & Magnanimous Return of Beaverlamp
Сезон 3 Серия 7
9 мая 2011
Птенчик в кукурузе Chicken 'n' Corn
Сезон 3 Серия 8
16 мая 2011
Брайс хочет поиграть Bryce Will Play
Сезон 3 Серия 9
23 мая 2011
Крушение поезда Train Wreck
Сезон 3 Серия 10
6 июня 2011
Хрустящий лёд Crunchy Ice
Сезон 3 Серия 11
13 июня 2011
Хорошие части The Good Parts
Сезон 3 Серия 12
20 июня 2011
График выхода всех сериалов
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