Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Дозор Джунглей: Кругосветка" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер к сериалу Соединенные Штаты Тары
Киноафиша Сериалы Соединенные Штаты Тары Сезоны

Соединенные Штаты Тары, список сезонов

United States of Tara 18+
Год выпуска 2009
Страна США
Эпизод длится 30 минут
Телеканал Showtime
Список сезонов сериала «Соединенные Штаты Тары»
Соединенные Штаты Тары - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
12 эпизодов 18 января 2009 - 5 апреля 2009
 
Соединенные Штаты Тары - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
12 эпизодов 22 марта 2010 - 7 июня 2010
 
Соединенные Штаты Тары - Сезон 3 / Season 3 Сезон 3 / Season 3
12 эпизодов 28 марта 2011 - 20 июня 2011
 
Related video
Наконец-то вместе: молодая актриса перестала скрывать чувства к Смехову
Воспитывает «монстра»: дочь Киркорова в будущем не ждет ничего хорошего
Огромный нос и прыщи: эта американка озвучила главную героиню мультика «Маша и Медведь»
Долговязого хулигана из «Ералаша» жизнь потрепала особо сильно: посмотрите, каким он вырос
В «Сватах» допустили самый смешной ляп: касается отчества главного героя
Самая красивая актриса СССР стала бабой-ягой: ходит сгорбившись, живет вдали от людей
25 лет пролетели словно миг: как выглядит могила Сорина, который ушел из жизни в самом расцвете сил
Ни одной общей черты: странно, но этот парень – родной сын рыжего из «Иванушек» (фото)
Костомаров оголился в зале: кисти еще замотаны, на плече напоминание о смерти
Боялась, но любила: как выглядел муж Муравьевой, без которого актриса сдала
Доронина обматерила известную актрису: стоило только выйти на сцену МХАТа
Стала копией Пугачевой: вот что сотворила с собой Распутина (фото)
Kinoafisha.info App
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше