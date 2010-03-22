Menu
United States of Tara 2009 - 2011 season 2

Title Сезон 2
Season premiere 22 March 2010
Production year 2010
Number of episodes 12
Runtime 6 hours 0 minute
Во 2-м сезоне сериала «Соединенные Штаты Тары» главная героиня уже несколько месяцев не встречается со своими альтернативными личностями. Она считает, что избавилась от диссоциативного расстройства, и намеревается начать жизнь с чистого листа. Макс старается помочь в этом любимой супруге. Вместе они начинают вести социальную жизнь и знакомиться с новыми людьми. Тем временем Маршалл изо всех сил пытается вписаться в новую школу как открытый гей. А его сестра Кейт досрочно сдает экзамены и находит новую работу. Ник предлагает Чармейн пожениться, но она не уверена, что их отношения готовы к такому испытанию.

8 IMDb
Season 2 Episode 1
22 March 2010
Trouble Junction
Season 2 Episode 2
29 March 2010
The Truth Hurts
Season 2 Episode 3
5 April 2010
You Becoming You
Season 2 Episode 4
12 April 2010
Doin' Time
Season 2 Episode 5
19 April 2010
Tornado!
Season 2 Episode 6
26 April 2010
Dept. of Fucked Up Family Services
Season 2 Episode 7
3 May 2010
Explosive Diorama
Season 2 Episode 8
10 May 2010
The Family Portrait
Season 2 Episode 9
17 May 2010
Open House
Season 2 Episode 10
24 May 2010
To Have and to Hold
Season 2 Episode 11
31 May 2010
From This Day Forward
Season 2 Episode 12
7 June 2010
