Во 2-м сезоне сериала «Соединенные Штаты Тары» главная героиня уже несколько месяцев не встречается со своими альтернативными личностями. Она считает, что избавилась от диссоциативного расстройства, и намеревается начать жизнь с чистого листа. Макс старается помочь в этом любимой супруге. Вместе они начинают вести социальную жизнь и знакомиться с новыми людьми. Тем временем Маршалл изо всех сил пытается вписаться в новую школу как открытый гей. А его сестра Кейт досрочно сдает экзамены и находит новую работу. Ник предлагает Чармейн пожениться, но она не уверена, что их отношения готовы к такому испытанию.