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Постер телешоу Моя неортодоксальная жизнь
Постер телешоу Моя неортодоксальная жизнь
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 5.7
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2 постера
Киноафиша Сериалы Моя неортодоксальная жизнь

Моя неортодоксальная жизнь (2021 - …)

My Unorthodox Life 18+
Год выпуска 2021
Страна США
Всего сезонов 2 сезона
Эпизод длится 40 минут
Стрим-сервис Netflix
Продолжительность телешоу 12 часов 0 минут

О чем телешоу

Главная героиня проекта Netflix «Моя неортодоксальная жизнь» Джулия Хаарт когда-то состояла в ультраортодоксальной еврейской общине, однако затем приняла решение, которое в корне поменяло ее жизнь. Она отреклась от строгой религии, чтобы стать независимой и создать собственный бизнес. Теперь ее детище, Elite World Group, считается знаковой компанией в мире моды. Шоу расскажет о буднях Джулии, ее мужа и четверых взрослых детей. В то время как героиня пишет мемуары о своей насыщенной жизни, ее отпрыски ищут свой путь и задаются экзистенциальными вопросами.

Моя неортодоксальная жизнь - трейлер
Моя неортодоксальная жизнь  трейлер
В ролях Персонажи
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг шоу

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5.7 IMDb
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Сезоны
Моя неортодоксальная жизнь - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2021, 9 эпизодов
 
Моя неортодоксальная жизнь - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
2022, 9 эпизодов
 
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