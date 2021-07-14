Главная героиня проекта Netflix «Моя неортодоксальная жизнь» Джулия Хаарт когда-то состояла в ультраортодоксальной еврейской общине, однако затем приняла решение, которое в корне поменяло ее жизнь. Она отреклась от строгой религии, чтобы стать независимой и создать собственный бизнес. Теперь ее детище, Elite World Group, считается знаковой компанией в мире моды. Шоу расскажет о буднях Джулии, ее мужа и четверых взрослых детей. В то время как героиня пишет мемуары о своей насыщенной жизни, ее отпрыски ищут свой путь и задаются экзистенциальными вопросами.