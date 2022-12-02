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Постер к 2-му сезону телешоу Моя неортодоксальная жизнь
Киноафиша Сериалы Моя неортодоксальная жизнь Сезоны Сезон 2

Моя неортодоксальная жизнь, 2 сезон

My Unorthodox Life 18+
Оригинальное название Season 2
Название Сезон 2
Премьера сезона 2 декабря 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 9
Продолжительность сезона 6 часов 0 минут
О чем 2-й сезон телешоу «Моя неортодоксальная жизнь»

Во 2-м сезоне шоу «Моя неортодоксальная жизнь» продолжит рассказывать о Джулии Хаарт — сильной женщине с необычной судьбой. Она была членом ультраортодоксальной еврейской общины, однако затем отказалась от религии для того, чтобы самореализоваться. Теперь Джулия — бизнесвумен, задающая тенденции в мире моды. Однако сейчас она переживает не лучший период своей жизни, ведь на ее эмоциональном состоянии серьезно сказался развод с мужем-итальянцем. В очередной раз героиня принимает вызов и учится существовать в новых обстоятельствах, ища баланс между работой и личным пространством.

Список серий телешоу Моя неортодоксальная жизнь График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Дом меняется, жизнь продолжается Moving Out and Moving On
Сезон 2 Серия 1
2 декабря 2022
Открытые чувства Unpacked Fellings
Сезон 2 Серия 2
2 декабря 2022
В полном шоке Completely Blindsided
Сезон 2 Серия 3
2 декабря 2022
Проблема с Ароном The Trouble With Aron
Сезон 2 Серия 4
2 декабря 2022
Какими мы были The Way We Were
Сезон 2 Серия 5
2 декабря 2022
Хаарт Сфера The Haart Sphere
Сезон 2 Серия 6
2 декабря 2022
Дом там, где Хаарт Home is Where the Haart Is
Сезон 2 Серия 7
2 декабря 2022
Вместе навсегда Rode or Die
Сезон 2 Серия 8
2 декабря 2022
Надень кольцо Put a Ring on It
Сезон 2 Серия 9
2 декабря 2022
График выхода всех сериалов
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