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Постер к 1-му сезону телешоу Моя неортодоксальная жизнь
Киноафиша Сериалы Моя неортодоксальная жизнь Сезоны Сезон 1

Моя неортодоксальная жизнь, 1 сезон

My Unorthodox Life 18+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 14 июля 2021
Год выпуска 2021
Количество серий 9
Продолжительность сезона 6 часов 0 минут
О чем 1-й сезон телешоу «Моя неортодоксальная жизнь»

В 1-м сезоне шоу «Моя неортодоксальная жизнь» расскажет историю семьи, которую возглавляет успешная бизнесвумен Джулия Хаарт. У героини совершенно нетипичная история: она выросла и долгое время жила в еврейской общине, которая строго придерживается иудаизма. Однако женщина смогла круто изменить свою жизнь, однажды решив, что светская жизнь подходит ей больше. Теперь она живет на Манхэттене вместе с мужем и детьми: Батшевой, Мириам, Шломо, и Ароном. Проект расскажет об их повседневной рутине и покажет, как семья справляется с трудностями, которые им преподносит судьба.

Список серий телешоу Моя неортодоксальная жизнь График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Она носит брюки She Wears the Pants
Сезон 1 Серия 1
14 июля 2021
Теперь Хаарт Becoming a Haart
Сезон 1 Серия 2
14 июля 2021
Скандал из-за мемуаров Memoir Meltdown
Сезон 1 Серия 3
14 июля 2021
Следуя призванию Pursuing My Passion
Сезон 1 Серия 4
14 июля 2021
Светская жизнь в большом городе Secular in the City
Сезон 1 Серия 5
14 июля 2021
Хаарт в Париже I Haart Paris
Сезон 1 Серия 6
14 июля 2021
Лагерь Арона Camp Aron
Сезон 1 Серия 7
14 июля 2021
План преемственности The Succession Plan
Сезон 1 Серия 8
14 июля 2021
Семья становится больше Extending the Family
Сезон 1 Серия 9
14 июля 2021
График выхода всех сериалов
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