В «Борьбе за выживание» ведущий и шоумен Акбар Гбаджабиамила проводит социальный эксперимент: поместит семнадцать участников в экстремальные условия, чтобы выявить среди них наиболее стойкого. Героям предстоит отказаться от благ цивилизации в пользу тропического острова, где нет ни уютных отелей, ни магазина за углом, ни средств гигиены. Тот, кто дойдет до финала и одержит победу, сможет забрать с собой приз в размере 250 тысяч долларов. В одном из самых напряженных соревнований по выживанию, когда-либо существовавших на телевидении, герои будут сражаться не только с дикими условиями, но и друг с другом, ведь жизненно важные ресурсы на острове ограничены. Кому из них улыбнется удача?