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Постер телешоу Борьба за выживание
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Киноафиша Сериалы Борьба за выживание

Борьба за выживание (2023 - …)

Fight to Survive 18+
Год выпуска 2023
Страна США
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 60 минут
Телеканал The CW
Продолжительность телешоу 8 часов 0 минут

О чем телешоу

В «Борьбе за выживание» ведущий и шоумен Акбар Гбаджабиамила проводит социальный эксперимент: поместит семнадцать участников в экстремальные условия, чтобы выявить среди них наиболее стойкого. Героям предстоит отказаться от благ цивилизации в пользу тропического острова, где нет ни уютных отелей, ни магазина за углом, ни средств гигиены. Тот, кто дойдет до финала и одержит победу, сможет забрать с собой приз в размере 250 тысяч долларов. В одном из самых напряженных соревнований по выживанию, когда-либо существовавших на телевидении, герои будут сражаться не только с дикими условиями, но и друг с другом, ведь жизненно важные ресурсы на острове ограничены. Кому из них улыбнется удача?

В ролях Персонажи
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг шоу

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3.4 IMDb
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Сезоны
Борьба за выживание - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2023, 8 эпизодов
 
Отзывы о телешоу
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