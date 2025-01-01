Постеры телешоу «Борьба за выживание»

Меню
Борьба за выживание
Постеры
О телешоу
Сезоны
Актеры и роли
Постеры
Вся информация о телешоу
Даже преданные фанаты не смогли понять эти 5 моментов в «Твин Пиксе»: настолько странные, что даже именем Линча не оправдать
За 24 часа короткий тизер набрал 185 млн просмотров: зрители не зря почти 20 лет ждали возвращения Миранды
Фирузе из «Великолепного века» вновь вернулась на экраны: этот турецкий сериал уже обещает стать «бомбой»
«Захватывающее приключение»: эту новинку зрители оценили в жалкие 6,8 на IMDb, а Кинг сравнил с «Крепким орешком»
«Мы должны сказать его имя»: единицы помнят, как звали Мистера Бига из «Секса в большом городе» – войдете ли вы в их число?
У №2 рейтинг 9.0 на IMDb: 7 легких сериалов с сюжетом не хуже, чем у крутых детективов – столько сезонов, что хватит надолго
«Слово пацана» покорил США: сериал про «чушпанов» взял главный приз на одном из крупнейших фестивалей Америки
Не просто аутистическое расстройство: чем болел Уилл в «Ганнибале» – и почему Лектер скрыл диагноз
«Африканцы, азиаты, арабы, Дэймон. А греки будут?»: Нолан повторил роковую ошибку Netflix со своей «Одиссеей»
Почему 5-й сезон «Очень странных дел» поделен на 3 части: у сценаристов минимум 2 причины – и вы вряд ли пожалеете
Зрители заметили подвох в «Добро пожаловать в Дерри» — это же не тот Пеннивайз из фильмов: режиссер объяснил «подмену»
