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Постер к 1-му сезону телешоу Борьба за выживание
Киноафиша Сериалы Борьба за выживание Сезоны Сезон 1

Борьба за выживание, 1 сезон

Fight to Survive
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 10 августа 2023
Год выпуска 2023
Количество серий 5
Продолжительность сезона 5 часов 0 минут
О чем 1-й сезон телешоу «Борьба за выживание»

В 1-м сезоне шоу «Борьба за выживание» состоится турнир, в котором поучаствуют семнадцать претендентов. Они лучшие из лучших. Прежде конкуренты пробовали свои силы в таких культовых программах «Американский Воин Ниндзя» и «Голые и напуганные». Настало время выяснить, кто же все-таки является главным выживальщиком на американском телевидении. Ведущий – неподражаемый Акбар Гбаджабиамила, который в течение 25 дней будет проверять участников на прочность, давая им всевозможные задания. Чтобы выжить в нечеловеческих условиях, участники готовы идти на крайние меры, идущие вразрез с нормами морали.

Список серий телешоу Борьба за выживание График выхода всех сериалов
Сезон 1
Выживает сильнейший Survival of the Fittest
Сезон 1 Серия 1
10 августа 2023
Шторм The Storm
Сезон 1 Серия 2
17 августа 2023
Это война This is War
Сезон 1 Серия 3
24 августа 2023
Собачьи бои Dog Fight
Сезон 1 Серия 4
31 августа 2023
Охота The Hunt
Сезон 1 Серия 5
7 сентября 2023
График выхода всех сериалов
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