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Постер к 1-му сезону сериала Сказка о Нок-ту
Киноафиша Сериалы Сказка о Нок-ту Сезоны Сезон 1

Сказка о Нок-ту, 1 сезон

The Tale of Nokdu 18+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 30 сентября 2019
Год выпуска 2019
Количество серий 32
Продолжительность сезона 18 часов 40 минут
О чем 1-й сезон сериала «Сказка о Нок-ту»

В 1-м сезоне сериала «Сказка о Нок-ту» молодая девушка Дон-чжу с детства отличается от сверстниц. Из-за травмированных рук родители решают не выдавать ее замуж, а вместо этого отдать на воспитание к кисэн. Героиня вынуждена против своей воли стать уличной актрисой, радующей чужой взор, – корейской версией гейши. Но в ее жизни неожиданно появляется старшая подруга Нок-ту, которая вступается за нее перед всей деревней. Вот только девушка не догадывается, что на самом деле Нок-ту – переодетый парень, сбежавший от нежеланной женитьбы на богатой наследнице. Они оба, как могут, идут против установленных в обществе правил.

Список серий 1-го сезона сериала «Сказка о Нок-ту» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1 Episode 1
Сезон 1 Серия 1
30 сентября 2019
Серия 2 Episode 2
Сезон 1 Серия 2
30 сентября 2019
Серия 3 Episode 3
Сезон 1 Серия 3
1 октября 2019
Серия 4 Episode 4
Сезон 1 Серия 4
1 октября 2019
Серия 5 Episode 5
Сезон 1 Серия 5
7 октября 2019
Серия 6 Episode 6
Сезон 1 Серия 6
7 октября 2019
Серия 7 Episode 7
Сезон 1 Серия 7
8 октября 2019
Серия 8 Episode 8
Сезон 1 Серия 8
8 октября 2019
Серия 9 Episode 9
Сезон 1 Серия 9
15 октября 2019
Серия 10 Episode 10
Сезон 1 Серия 10
15 октября 2019
Серия 11 Episode 11
Сезон 1 Серия 11
21 октября 2019
Серия 12 Episode 12
Сезон 1 Серия 12
21 октября 2019
Серия 13 Episode 13
Сезон 1 Серия 13
22 октября 2019
Серия 14 Episode 14
Сезон 1 Серия 14
22 октября 2019
Серия 15 Episode 15
Сезон 1 Серия 15
28 октября 2019
Серия 16 Episode 16
Сезон 1 Серия 16
28 октября 2019
Серия 17 Episode 17
Сезон 1 Серия 17
29 октября 2019
Серия 18 Episode 18
Сезон 1 Серия 18
29 октября 2019
Серия 19 Episode 19
Сезон 1 Серия 19
4 ноября 2019
Серия 20 Episode 20
Сезон 1 Серия 20
4 ноября 2019
Серия 21 Episode 21
Сезон 1 Серия 21
5 ноября 2019
Серия 22 Episode 22
Сезон 1 Серия 22
5 ноября 2019
Серия 23 Episode 23
Сезон 1 Серия 23
11 ноября 2019
Серия 24 Episode 24
Сезон 1 Серия 24
11 ноября 2019
Серия 25 Episode 25
Сезон 1 Серия 25
12 ноября 2019
Серия 26 Episode 26
Сезон 1 Серия 26
12 ноября 2019
Серия 27 Episode 27
Сезон 1 Серия 27
18 ноября 2019
Серия 28 Episode 28
Сезон 1 Серия 28
18 ноября 2019
Серия 29 Episode 29
Сезон 1 Серия 29
19 ноября 2019
Серия 30 Episode 30
Сезон 1 Серия 30
19 ноября 2019
Серия 31 Episode 31
Сезон 1 Серия 31
19 ноября 2019
Серия 32 Episode 32
Сезон 1 Серия 32
19 ноября 2019
График выхода всех сериалов
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