В 4-м сезоне сериала «Гильдия» Сид пожинает плоды своей неосмотрительности с Фоуксом. Ей приходится признаться в ошибке своим товарищам, но плоды ее честности превосходят даже самые смелые ожидания. Тем временем любимый и незаменимый игровой компьютер Сид ломается. Ее панику по этому поводу пресекает Блейдез, который обещает помочь девушке с ремонтом. Забу пытается подружиться с главой вражеской гильдии, несмотря на все прошлые разногласия. Динь и Клара объединяются, а мать Забу возвращается в игру. В реальной жизни Сид удается найти работу, правда она выглядит не совсем так, как та ожидала.