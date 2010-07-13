Menu
The Guild 2007 - 2013 season 4

The Guild

The Guild
Season 4
Title Сезон 4
Season premiere 13 July 2010
Production year 2010
Number of episodes 12
Runtime 1 hour 12 minutes
"The Guild" season 4 description

В 4-м сезоне сериала «Гильдия» Сид пожинает плоды своей неосмотрительности с Фоуксом. Ей приходится признаться в ошибке своим товарищам, но плоды ее честности превосходят даже самые смелые ожидания. Тем временем любимый и незаменимый игровой компьютер Сид ломается. Ее панику по этому поводу пресекает Блейдез, который обещает помочь девушке с ремонтом. Забу пытается подружиться с главой вражеской гильдии, несмотря на все прошлые разногласия. Динь и Клара объединяются, а мать Забу возвращается в игру. В реальной жизни Сид удается найти работу, правда она выглядит не совсем так, как та ожидала.

8.2 IMDb
"The Guild" season 4 list of episodes
Epic Guilt
Season 4 Episode 1
13 July 2010
Strange Allies
Season 4 Episode 2
20 July 2010
Oversupportive'd
Season 4 Episode 3
3 August 2010
Moving On
Season 4 Episode 4
10 August 2010
Loot Envy
Season 4 Episode 5
17 August 2010
Weird Respawn
Season 4 Episode 6
24 August 2010
Awkward Birthday!
Season 4 Episode 7
31 August 2010
Busted
Season 4 Episode 8
7 September 2010
Pirate Paddy
Season 4 Episode 9
14 September 2010
Festival of the Sea
Season 4 Episode 10
21 September 2010
Hostile Takeovers
Season 4 Episode 11
28 September 2010
Guild Halls
Season 4 Episode 12
5 October 2010
